近期台灣疫情警戒維持第三級，防疫物資成為民眾關注的商品。對此，網路資安解決方案廠商趨勢科技發出示警，近日出現大量假借販售防疫物資的一頁式詐騙廣告，顯示詐騙集團正看準防疫物資成為熱門搜尋項目，誘騙民眾下單，藉此騙取錢財。根據趨勢科技觀察，自台灣宣布進入第三級警戒以來，短短兩周所偵測到惡意詐騙網址竟高達75萬(5月13日至5月27日)，提醒民眾務必謹慎防範！

趨勢科技指出，自台灣疫情警戒提升以來，詐騙集團大量在入口網站、臉書及LINE等平台上刊登廣告，聲稱可購買防護面罩、血氧機與防飛沫外套等熱門防疫商品，打著「台灣加油」或是「低價促銷」等字眼，並搭配假冒官方網站的商品圖片，企圖誘騙民眾上鉤，進入以假亂真的一頁式詐騙網站，一旦消費者受騙下單，往往面臨遲遲等不到商品出貨，或是收到假貨等情況，嚴重甚至面臨重要個資遭竊的危險！

對此，趨勢科技提醒，駭客十分擅於將熱門時事議題應用在詐騙訊息中，看起來似是而非，藉此吸引不知情的民眾掉入陷阱，提醒民眾瀏覽各式購物網站或廣告時，應提高警覺心多留意查證，盡可能避免在非官方網站購買商品。並建議可透過防毒軟體如PC-cillin 2021 雲端版為電腦提供完整保護，手機裝置也可下載趨勢科技行動安全防護，在接觸到可疑詐騙惡意網址前搶先予以攔阻，同時，民眾也能將可疑網址或訊息，轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版辨別真偽，快速判斷真假購物網站。

除了善用工具防範網購詐騙，趨勢科技提醒民眾可留意以下防疫網購要訣，「疫」起防詐，包含（1）避免外出面交。（2）不匯款給社群網站上的不明賣家。（3）太驚喜的好康，要提高警覺。（4）當心不明、山寨版臉書粉專刊登的超低價廣告。（5）非官方直營賣場可能買到假貨。（6）取件時要消毒內外包裝及物品。可參考趨勢科技部落格獲取更多相關事件的資訊。

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