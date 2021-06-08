為防範疫情擴散，各縣市紛紛呼籲民眾端午節待在家，物返鄉。新北市教育局為保障住宿生安全，訂定「高級中等以下學校與轄內大專校院宿舍防疫參考指引」，讓學校在三級警戒及出現確診個案時，對宿舍防疫工作做立即處理。

教育局指出，新北高中以下與轄境內大專院校住宿生超過3000人，有6成為外籍生，為因應三級警戒，已建議學校協助學生統一訂餐，不宜自行購餐及外出，維持低度活動；因應端午假期，避免確診居家案例比例增加，也呼籲大學生和高國中住宿生減少移動，端午不返家，用視訊軟體報平安或用網路學習。

其中，新店區的莊敬高職目前有407位學生留宿，大部分為僑生，學校依照「立即安置、低度活動、從嚴認定、生活輔導、落實通報」五大原則，每天進行宿舍清潔消毒，導師每日也會電話問安，備妥民生物資送到宿舍。另外，餐飲科也與建教合作廠商協力，提供免費營養午餐，減輕學生的負擔。

教育局長張明文表示，新北是疫情熱區，全台陸續有移工、大學宿舍染疫事件，新北市首先提出宿舍防疫參考指引供各校參考遵循，強力建議學校維持學生低度活動，統一協助學生訂餐，住宿生也改以視訊代替返家，避免不必要的移動，學校教師也會每日關心學生身體狀況，提供必要物資，讓離家唸書的學子們健康無虞。

(中時 )