【旅奇傳媒/編輯部整理】疫情影響，許多上班族紛紛改採居家辦公，不過在六福村主題遊樂園服務的動物保育員，可就無法體會在家辦公的感受，因為他們肩負重要使命，舉凡動物們的餐點餵食、照養…等都必須親力親為，前一刻化身食神，為動物們上菜；下一刻隨即搖身一變清道夫，拿起鏟子幫動物們清理糞便。

▲伊蘭羚羊用餐時刻，吃得津津有味。 圖：六福村╱提供

動保員一日工作馬不停蹄，一早得親自採割牧草，再開著滿載牧草的卡車，前進園區內非洲部落草原區，分別為白犀牛、伊蘭羚羊、四角羊、查普曼斑馬等動物放飯，而擁有一身棕色捲毛的美洲野牛，看到飼養員帶著美味飼料前來，隨即一頭接著一頭整齊排列呈一直線享用大餐，這些平時在遊客面前的漏網鏡頭，其實都是保育員與園區動物的日常。

可別以為上菜後，動保員就準備下班了，這時他們會拿起鏟子著手為動物們清理便便，常常一上午的時間都在努力「糞」戰中度過，尤其清理獅子、老虎…等肉食性動物，或是靈長類動物糞便時，現場散發出的濃郁氣味，動保員除了戴口罩之外，更得在憋氣中完成任務。另外，犀牛的糞便因含有許多粗糙纖維，以及沒被完全消化的草料碎屑，成為製作紙張最佳的天然纖維，可於關西六福莊體驗結合環保的犀牛噗噗造紙DIY活動。

▲照養動物「屎」命必達！ 保育員化身動物專屬清道夫。 圖：六福村╱提供

配合政府防疫三級警戒，六福村休園不休息，園區裡上千隻動物每日依舊由動保員細心照養，更採多時段餵食，以確保每一隻動物都能吃飽喝足；而期間內園區各項遊樂設施亦持續安排養護檢修，積極做好各項妥適準備，期盼解封後，遊客們再次帶著歡樂的心情暢玩遊樂園。更多活動詳情及優惠，請參考六福村官網。

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