1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，各大學已採取遠距線上授課，近期中原大學一堂經濟學課程，就因為在遊戲直播平台開課，吸引上萬名網友關注，意外吸睛。而醒吾科大也籌辦特色影片競賽，吸引高中職學生報名參加；另外，樹德科大也邀請美國好萊塢特效名師線上開課，十分吸睛。

「2021醒吾盃全國高中職航空創意廣播詞影片網路競賽」由醒吾科大觀餐學院、旅運管理系、應用英語系及國際航服社共同主辦。醒吾科大旅運管理系聘請了於華航任職資深空服員的胡瑤、何佩珍，以及卡達航空的邱岳澤副座艙長擔任本次競賽評審；同時也委請旅運管理系專任教師，前卡達航空資深空服員陳思婷助理教授及胡晴愉講師擔任活動辦理的輔導老師。

參賽同學經過努力拍攝、網路人氣競賽及嚴格評審比序，競賽成績新竹東泰高中觀光科的同學獲得了日文組及英文組的冠軍首獎及最佳創意獎；莊敬高中餐飲科的同學獲得中文組的第1名；桃園的育達高中及振聲高中的師生也獲得中文組及日文組的第2名；南強高中的師生努力得到了中文及日文的第3名，醒吾高中師生也獲得最高人氣獎。

日文組冠軍東泰高中的作品中，甜美悅耳廣播聲音穿透機艙，仿如上了飛機準備出國旅遊，在眾多角逐者中獲得最佳創意獎。疫情當下，已有近8萬人上網瀏覽創意廣播競賽影片，享受偽出國樂趣，造成極大回響。

擔任日文組評審的資深空服員何佩珍指出，東泰高中的作品，除日文口語標準外，航空廣播詞影片的呈現也用盡了教室學校的道具，再加上具創造力的網路影片設計，讓整個廣播詞內容充滿了歡樂。

而位於高雄的樹德科技大學，其中表演藝術系為提升學生的專業知能與訓練手工道具製作的能力，特邀請任職於參與各大電視劇特效化妝製作的鄧宇昂老師以視訊教學開設「基礎翻模工作坊」，讓師生一睹全球影劇業最興盛的美國好萊塢，在各個劇場領域的分工，如特效化妝技術、或道具製作、或假髮等，是如何細膩地培養人才施展專業。

鄧宇昂的成就及學經歷在美國為台灣增光不少。鄧宇昂在國立台北藝術大學劇場設計系畢業後，希望能深度學習西方化妝與假髮的專業，及決定前往美國北卡羅來納藝術大學攻讀化妝與假髮碩士學位，亦涉獵道具製作，期間曾獲得「2018美國劇場技術協會最佳化妝技術獎」。

他憑藉實力勇闖好萊塢特效圈，先後在數家電影圈內人熟知的特效公司任職，也曾數次入圍奧斯卡及金球獎，目前任職有30年歷史的AFX Studio，舉凡《不可能的任務》、《星際爭霸戰》、《敦克爾克》等大眾熟知的片子，都出自此特效公司手筆。在影視工業者夢想的黃金之巔工作的鄧宇昂，其從好萊塢專業所學及領悟，在工作坊的幾次課程中，帶給同學強而有力的啟發。

學生們很興奮地表示，可以在工作坊中吸收好萊塢最先端的特效化妝的相關技術，雖然工作坊才剛起頭但卻有很大的收獲，尤其還能認識好萊塢的專業人士，對於正在進行畢業演出製作的同學，可以立刻現買現賣以類似手法化妝或做特殊效果，近期畢製遇上的棘手問題，正好立刻請教了鄧老師，實在是一個最及時、效果最加乘的工作坊。

鄧宇昂老師與樹德科大表藝系學生遠距視訊授課實況。（圖/樹德科大提供）

(中時新聞網)