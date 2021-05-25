奈及利亞向巴基斯坦採購的JF-17「梟龍」戰機，近期已正式開始交貨，不過《歐亞時報》（TheEurAsianTimes）報導，部分奈及利亞民眾對採購巴基斯坦製戰機感到不滿，稱政府過於腐敗，導致在國防上須依賴比本國還落後的國家。

《國防新聞》（Defense News）報導，奈及利亞空軍在21日的建軍57周年典禮上，接收3架巴基斯坦航空工業公司（Pakistan Aeronautical Complex）製造的JF-17「梟龍」戰機，奈及利亞國防部長馬加希（Bashir Magashi）親自出席典禮，稱對迎來新戰力感到「高興且興奮」，並強調「梟龍」能大幅增加該國打擊恐怖組織和叛亂勢力的能力。

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）表示，「梟龍」是以現代技術製造的輕型戰機，且採用數位航電設備，和設計雖相對老舊但久經考驗的改良型RD-33發動機（RD-93），適合長期缺乏戰機維護能力的奈及利亞空軍。巴基斯坦國防分析師圖費勒（Kaiser Tufail）則指出，「梟龍」具備全天候精確打擊能力，將大幅增加「博科聖地」（Boko Haram）等叛亂勢力面臨的壓力。

不過《歐亞時報》指出，部分奈及利亞民眾對此交易十分不滿，因為巴基斯坦國內生產毛額（GDP）還不到該國的60%，而奈及利亞卻須向其購買主力戰機，質疑連經濟僅略勝巴基斯坦的埃及都能採購美製F-16、法製幻象2000甚至「飆風」（Rafale）等戰機，奈及利亞卻只能購買第三世界國家製造的戰機。

也有民眾批評由於政府腐敗、國防採購不透明、缺乏監管機制等，讓該國即便投入大量資金，軍隊表現卻同樣糟糕；且博科聖地近期已分散進入民間躲藏，對其發動空襲將危及平民生命和財產。

(中時新聞網)