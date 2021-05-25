名媛夏黃廉盈以一張小巧臉蛋和五官激似女星大S，因此擁「名媛圈大S」、「貴婦版大S」的稱號，年紀輕輕就嫁給美商Supperclub創始人夏天倫，並育有2女的她，今（25日）突宣布結束這段12年婚姻，發文寫下：「結束派對的時刻已經到來。」

夏黃廉盈25日在臉書發文，透露和老公當初因派對相識，儘管兩人來自不同的背景，價值觀也不盡相同，但因緣份走在了一起，還牽手共渡了十二年精彩的歲月，可是每場派對都有結束的時刻，「我發現彼此人生目標不再相同，也花了很長時間來回對話，釐清頭緒」，在歷經審慎思考抉擇後，兩人不得不同意結束這場派對。

夏黃廉盈和夏天倫決定結束12年婚姻。（圖／翻攝自夏黃廉盈臉書）

夏黃廉盈表示這決定對雙方都是悲傷而沉痛，「此後我倆不再是親密愛人，不再為彼此人生肩負甜蜜的責任」，但這4000多個日子將會深印在他們心中，這段曾為彼此全心付出的感情，兩人也不留任何遺憾。

雖然夏黃廉盈和夏天倫決定分開，但也強調他們對2個女兒的愛不會減少半分，「在結束親密愛人的共同派對後，我與他將成為摯友，祝福彼此，繼續參與彼此的派對。更重要的是，我倆將會並同心全力陪伴女兒們。」坦言在邁向未知的下階段之際，希望外界給予他們空間與隱私，讓雙方轉換身份的旅程能平順無礙。

(中時新聞網)