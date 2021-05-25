連日來國內本土病例暴增，本土確診數已超過3000例，面對疫情嚴峻，確診病患持續增加，北市聯醫工會今(25)日忍不住在臉書大喊「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助！」並揭露北市聯醫的真實現況是急診塞爆、病房滿床，但救護車還是源源不絕地把病人送進來，病患只能躺在走廊。

對於政府一直強調醫療量能足夠，北市聯醫工會指出，這幾天接到無數的員工申訴，醫療崩壞在即，基層真的已經不知如何是好，他們並不想引起社會恐慌，只是希望社會可以聽見他們求救的呼喊。

工會透露北市聯醫的現況是急診塞爆、病房滿床，救護車還是源源不絕地把病人送進來，但現在急診發燒篩檢站雙人病房，塞了六名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊；北市聯醫的負壓隔離、專責病房都已經滿床，正在快速將一般病房改建為專責病房，但裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。

工會指出，他們只能很痛心地告訴病人：「等等看或許會有病房」、「醫生等等看完其他病人就會過來了」、「對不起真的沒有病床了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床」，公會無奈表示，他們真的已經不堪負荷，沒辦法再收更多病人。對於人力、設備都沒有到位，硬收、超收病患恐會造成第一線醫療過載，除了無法給病人所需的醫療，更多醫護人員過勞或感染，將進一步造成整體的醫療崩壞。

北市聯醫工會指出，有一般病房護理師得知照護的病患確診，居然「七天後」才收到通知，被匡列為接觸者，要居家隔離七日。接獲通知時已為「應」隔離期滿日，而這七天他都在醫院照常上班。

工會希望北市聯醫做到最基本的資訊透明，當有病患確診，請讓接觸過的醫護人員知情，當有員工確診，請醫院至少讓同單位同仁知，以利員工自我保護及事後職災認定。

(中時新聞網)