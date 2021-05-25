《機智醫生生活2》。（Netflix提供）

《永生戰》。（CATCHPLAY提供）

本土疫情持續升溫，Netflix也推出超強片單。多部續集重磅回歸，《AV帝王2》除了山田孝之、森田望智等原班人馬，恒松祐里、西內瑪麗亞飾演的新角色也將獻出突破尺度的演出；實境秀《慾罷不能2》找來全新一批猛男辣妹，真實上演更多撩人的噴鼻血情節；醫大5人幫回來了！想知道頌和究竟會給翊晙怎樣的答案？張冬天和安政源感情會如何發展？絕對不能錯過《機智醫生生活2》；《亞森羅蘋》第1部上線後讓劇迷大嘆5集根本不夠看，許多謎底即將在第2部揭曉；價值觀超崩壞的《婚詞離曲》，第2季中三對夫妻走向白熱化，人夫們決定豁出去選邊站，婚姻戰火一觸即發。

《神劍闖江湖》迎向10週年，劇場版最終章《神劍闖江湖：The Final：第4部》將重現原作漫畫的經典章節「人誅篇」，由佐藤健率領原班卡司回歸，並加入新田真劍佑飾演劍心宿敵「雪代緣」；《家族極道物語》由日本電影金像獎最佳導演藤井道人執導，故事橫跨3個時代的黑道家族，由綾野剛、館廣、尾野真千子主演；《創意人檔案：黃金卡司》為 Netflix與吉本興業合推的全新節目，喜劇演員秋山龍次邀請各行各業的頂尖名人，和永野芽郁、橫濱流星、小田切讓、卡莉怪妞等明星無厘頭搭擋詮釋「創意人」的千種面貌。

鮮肉歐爸主演浪漫愛情劇也不能少！韓劇《無法抗拒的他》請來《如蝶翩翩》宋江、《夫妻的世界》韓韶禧組成最強CP，改編同名人氣網漫上演最甜蜜的愛情故事；由張基龍、蔡秀彬、鄭秀晶主演韓劇《酸酸甜甜愛上你》，描述男女之間的三角習題，酸甜呈現戀愛的真實滋味；國民男友劉以豪和陸版杉菜在全新影集《我親愛的小潔癖》中飾演個性迥異的兩人，在同一間公司相識後擦出愛的火花；《延禧攻略》秦嵐主演的《理智派生活》，以30＋都會女性為主角，探討女性在職場和情場上的各種挑戰，劇中她和王鶴棣組成的年下姐弟戀和犀利台詞，都是粉絲注目的焦點。

歐美部分，首推改編自DC角色的影集《Sweet Tooth：鹿角男孩》，由小勞勃道尼夫婦參與監製，講述半人半鹿男孩格斯的冒險之旅；電影《為父進行式》由美國前總統歐巴馬夫婦的製片公司與Netflix、Sony共同製作，《野蠻遊戲》凱文哈特在片中飾演深情老爸，動人呈現充滿笑料和淚水的親情故事；《性 ／ 生活》影集以火辣場面呈現女性的身份掙扎及慾望，《水底情深》金獎製作人J. Miles Dale擔任監製之一。

CATCHPLAY＋影音平台不斷推出票房強檔院線電影陪伴民眾居家抗疫，除了已經上架的超前鉅片《真人快打》，更將於6月11日上架由韓國2大男神孔劉與朴寶劍主演的災難動作鉅片《永生戰》，不論是在上映時因疫情而未能進電影院欣賞的觀眾，可以透過CATCHPLAY＋影音平台反思生命與時間的議題，或是想無限迴刷的孔太太與朴太太們，都將可隨時隨地與男神們同在。網友得知後興奮表示：「我要與孔劉和朴寶劍一起宅在家抗疫救世界！」

(中時 )