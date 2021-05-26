潘裕文前陣子推出新作品《不敢唱的情歌》EP，出道14年的他緋聞很少，唯一承認過的一段情是和韓籍女攝影師的異國戀。日前他上Podcast、YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》，首度公開一段不為人知的地下情，分手後他在一些照片上看到她和別的男生的合照，才發現她早已愛上別人，對方還是「大家認識的人」。

潘裕文接受主持人吳小帽、吳珊珊訪問，回憶舊情他說：「她是我踏入社會後，一段很認真的戀愛，我非常喜歡她。」當時他因「星光幫」走紅，女友家長希望他不要公開戀情，潘裕文說：「所以那時候媒體和歌迷朋友問我，我都說我單身，在這邊要向他們說聲對不起。」

交往期間，兩人每個月都拿出戀愛基金，他說當歌手的好處是平常日約會，出遊都沒人；但辛苦的是，為了怕戀情曝光，約會不是在家裡，就是去郊外爬山或動物園，從來沒有一起看過電影、也沒並肩走路過。有一次，他才剛進一間餐廳吃飯，15分鐘後媽媽就傳訊息問他：「你是不是跟當時一個女生在吃飯？」讓他覺得到處都是眼線，很恐怖。

他說當時兩人工作都很忙碌，加上年輕，還不太懂愛是什麼，交往後期感覺女友不喜歡他了。朋友告訴他，其實她已經認識別的男生，潘裕文仍選擇信任對方，直到分手後看到一些她跟那個男生的親密合照，他才了然於心。失戀3個月他瘦了8公斤，175公分的他只剩55公斤。

至今他對前女友仍很保護，只說是「跟我的圈子有關的」，認識他的新男友嗎？他頓了一下，說「大家都認識」。他說這段情讓他學會「恨」，新歌〈因為愛所以恨〉是唱給前女友聽？潘裕文說：「我很難過，但後來思考我恨的不是恨她，而是原來你努力去經營一段感情，但不一定會開花結果。」

潘裕文接受主持人吳小帽、吳珊珊訪問，分享昔日戀情。（《Wow靠！有事嗎？》提供)

(中時 )