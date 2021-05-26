世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)目前在ATP250貝爾格萊德公開賽征戰，他第二輪直落二擊敗世界排名第253德國選手莫蘭(M. Moraing)，分別以6比2、7比6(4)贏球，不過比賽過程中出了點小插曲，今年情緒不太穩定的喬柯維奇又出現失控舉動，他在一次救球中摔倒，加上自己的失誤憤而砸球拍。

而這樣的舉動也讓他被判罰直接失分，原因是他之前已有類似行為發生。今年度球季喬柯維奇情緒一直不太穩定，他曾在比賽中向裁判怒吼，原因是當時比賽正下著雨，而雨勢越來越大主審卻仍堅持繼續比賽，這讓喬柯維奇多此表示不滿，並向裁判說：「你還想比賽打多久？我問了你3次，你都沒確認(場上)情形。」此舉也引起爭議。

在去年美網男單16強，喬柯維奇在落後時對自己表現不滿，隨手將球擊向後方要給球僮，不料沒控制好方向，球打到一位女線審喉嚨，女線審喘著氣、咳嗽，喬帥趕緊上前查看，幾分鐘後該名線審起身離開球場，主審和另一位裁判討論過後，取消他的比賽資格。

而美國網球協會在美東時間周一公布，今年美網公開賽首次所有競賽場都將使用鷹眼電子系統協助邊線判決，去年因此失格的喬柯維奇可以不用擔心類似狀況，但他仍然要控制好情緒，不然可能會讓自己陷入更多不利局面。前陣子他剛與納達爾(Rafael Nadal)進行完對決，可惜以3盤輸掉，接下來將參加5月30日開始的法國網球公開賽，有機會再與納達爾一決高下。

(中時新聞網)