新冠疫情升溫，本土確診每日破百例，死亡人數依舊持續攀升，多數民眾紛紛減少出門避免染疫風險，不過為了添購生鮮食材，傳統市場依舊有不少人出入，日前就有網友抱怨，打算直接在網路上購買生鮮食材，卻赫然發現價格竟比市場「平均貴到200％至300％」，讓他一時無法接受，直呼「網購生鮮貴得也太離譜了吧！」

原PO日前在PTT「WomenTalk板」上發文指出，家人從5月中疫情爆發起，就減少前往市場的次數，直至目前疫情似乎仍未趨緩，便興起了網購生鮮食材的念頭，沒想到查了其他網友推薦的網購店家，「一查不得了！肉類以鮭魚為例，平時市場買一斤最便宜200元、最貴350元，網購一斤要600元！」

他也提醒，網購都會用300克為單位，「看起來價格好像跟市場差不多，但實際換算都是2倍以上的價格，建議大家仔細看重量。」再者，網購蔬菜價差甚至高達3倍之多，「更別說網購還要再加上運費。」

面對如此懸殊的價差，讓他不禁傻眼直呼，「非常時期貴個20％至30％是可以接受，但平均貴到200％至300％是怎樣…大家都能接受？看蠻多人好像都訂得很開心。」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，「騙一些不逛市場的外行人」、「我也覺得好貴喔！昨天在比價的時候忽然低落，覺得自己居然買不下手，也太窮了吧」、「買網購不是錯，但這感覺有點國難財了」；不過也有人認為，「中鏢是有可能會死，同住全家被傳染，是有差那一點錢嗎？」、「要走宅配的生鮮食材，品質不會低到哪裡，時間金錢互換原則而已」。

也有人分享自己的買菜方法，「現在很多實體店可以外送，我目前找家裡附近菜攤跟肉店，外送價格都很正常，剛剛看上次訂的鮭魚1公克才0.4元！」、「找自家附近有外送的蔬果行最快速、價格也比較合理，不然現在網購的人真的太多」；尤其可以善用地方社團資源，「地方社團找找，也會有小農在賣」、「其實市場不少攤販可以幫你送到家，市場原價還不收運費，早在疫情前就有這樣的運作方式，去地方群組社團問問應該問得到」。

(中時新聞網)