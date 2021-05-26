國小學童在家使用「學習吧LearnMode」進行線上課程。(學習吧提供／李侑珊台北傳真)

疫情導致全球教育方式大改變，紛紛改採線上授課。根據知名線上教育平台「Snapask時課問」發布的《2020亞太區自主學習白皮書》數據顯示，去年疫情期間，網路課程單月活躍用戶數平均成長逾8成。網路科普平台「學習吧LearnMode」則統計台灣在線學習情況，其中則以國小國語與英文相關教材使用量最大宗。

本土疫情延燒，教育部已宣布，全國各級學校停課到6月14日，並鼓勵改採線上授課，如此不只改變學校老師教學方式，線上學習課程平台更因此人氣居高不下，使用量節節攀升。

像是版圖橫跨台灣、香港、新加坡、馬來西亞等亞太地區共9個市場的「Snapask時課問」，考量到在疫情爆發後，星、馬、港、日、韓等國家地區隨即停課，並針對當地推出線上學習方案，甚至也透過調查發現，疫期線上學習用戶在去年飆增8成。

「Snapask時課問」幕僚長蘇詩涵表示，去年在疫情衝擊下，亞太各地區國家紛紛發展完善線上教學機制，像是新加坡政府大力推動遠端教學發展，並在去年 2月全面實施線上教學；香港師生更是透過多元的位工具，建立線上學習模式。

蘇詩涵也說，台灣方面，為了協助學子學習不中斷，「Snapask時課問」便在停課期間，推出「應援高中生」方案及全額免費的「進度攻略班」學習資源，更針對指考生，從高中1到４冊國英數的衝刺總複習課程，全力支持停課不停學。

至於國民教育方面，「學習吧LearnMode」觀察17日到23日的平台使用情況，發現使用人數達到115萬人，並於19日達最高峰，單日使用人次超過50萬大關。

至於學科方面，「學習吧LearnMode」則指出，以國小的國語科使用最多，其中又以中年級為大宗，然後才是高年級。在非學科方面，前5名使用量最多的課程分別是「國語日報」、「國際新聞：一眼看天下」、「唐詩」、「成語故事」和博幼基金會提供的「英語閱讀」。顯見學生在家學習，除了依照老師的進度上學科課程，也有許多家長會讓孩子接觸中英文課外教材，培養閱讀和語文素養能力。

(旺報 )