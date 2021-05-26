波蘭戰爭研究大學亞洲研究中心伊萬內克(Krzysztof Iwanek)24日投書《外交家》，文中指出雖然印度近來飽受新冠肺炎的困擾，而無法持續輸出疫苗；但有鑑於全球低度開發國家的疫情才剛興起，西方的疫苗科技與印度製造能力，依舊是生產提供給低收入國家使用的廉價疫苗之關鍵。換言之，印度在疫苗外交中仍能扮演不可或缺的一環，並不會走入歷史。

2021年1月，印度不僅開始推廣疫苗接種，甚至提供數百萬劑的疫苗給其他國家。當時新德里宣稱自己是疫苗生產能力最大的國家，外交官員每天在推特上發布的推文都是又一批疫苗送抵他國。

不過，自3月開始印度因第二波新冠肺炎疫情而產生破壞性影響，驚人的確診與死亡人數導致新德里關上疫苗外交大門。部分觀點認為印度的疫苗外交根本就是錯誤，至少沒取得他想要的結果；但作者認為，這種結論還言之過早。

固然，印度4月時已爆發嚴重的感染潮，而且是全國性的大流行。這讓新德里暫停所有疫苗出口，將疫苗轉為優先滿足國內需求至少2個月。印度從援助者搖身變為需要幫助的人，部分國家開始抽調緊急醫療物資送往該國。

目前印度捐贈給其他國家的疫苗已超過1,000萬劑，出售至他國的疫苗已超過3,570萬劑疫苗。相較之下，國內接種計數約1.87億劑疫苗；不過，考量到印度人口高達14億，接受過疫苗的人口仍屬少數。

目前印度商業輸出的疫苗都是由印度血清研究所製造。該研究所擁有全球最大的新冠疫苗生產能量，主要生產AZ疫苗。莫迪政府收購該公司生產的疫苗後，再決定捐贈的國家與疫苗劑數。

針對外界批評印度應更早、更長時間地停止外銷疫苗(先前一度在1月與4月暫停疫苗輸出過)；但作者認為，停止交付訂購的疫苗不但產生法律問題，還因為印度的客戶多半為貧窮國家，而引發道德爭議。

此外，印度還有一批近2,000萬劑疫苗，是COVAX預計提供貧窮國家施打之用。如期輸出不只是道德義務，也有法律義務在。事實上，先前為提升印度血清研究所的生產能量，國際曾提供該公司資金，但產出的部分疫苗須提供COVAX援助窮國。根據印度外交部數據，最後一批商業出口於3月29日送往巴勒斯坦，而提供給COVAX的疫苗輸出一直持續到4月中，接受國家包括尚比亞、毛利塔尼亞與敘利亞等國。

作者強調，印度疫苗外交並沒有錯，因為即使不採取此一模式，仍難避免國內疫情爆炸。甚至，正因為先前的疫苗外交，印度如今才有國際社會的援助。作者解釋，印度疫苗捐贈對象分別為較小的鄰國、非洲國家、小島國；相較之下，今日協助新德里的國家多數為已開發國家，如美國、歐盟、俄國與多個歐洲國家。

換言之，正因為印度昔日市義，如今才能自已開發國家處取得援助。事實上，期盼阿富汗、盧安達或阿爾巴尼亞能回報印度，本來就是不合常情的期待。何況，還是有孟加拉與不丹在接受印度的疫苗後，如今分別回饋瑞德西韋與醫用氧氣。外交作為通常需要長時間經營才能收割，難以期待3月捐贈巴拉圭20萬劑疫苗，4月分兩國關係便戲劇性的上升。重點是如果沒有疫苗外交的第一步，永遠不會有更大的政治收益。

作者認為，印度疫苗外交並未畫上休止符，而只是中場休息。目前印度會將自身需求擺在優先地位，國內產能的提高也會以滿足自身需求為主。現在重啟捐贈疫苗，勢必受到國內民眾的抨擊，特別是莫迪政府在這次危機中的表現，已讓很多人感到不滿。

儘管印度國內接種2劑疫苗的人僅佔總人口的3%；但相較於非洲國家，非洲國家的接種率甚至不到1%。此外，大部分的非洲地區與亞洲部分地區都因缺乏生產疫苗能力，而受到捐贈國擺佈；但印度卻能大規模生產疫苗。

事實上，全球新冠疫苗接種計畫才剛開始。考量到世界各地對疫苗需求依舊很高，印度如能汲取教訓，仍有機會重啟疫苗外交，並大受歡迎。雖然效益的收割無法立即期待，但印度可透過提供長期或多方面援助，來提高形象與取得政治成就。

作者總結，2年前如果問到全球新冠疫情大流行，有哪些國家能提供關鍵協助，大多數的人不會想到印度；如今，印度血清研究所已成為知名團體，甚至將疫苗生產擴散至麻疹等項目之上。

再者，印度疫苗外交的對象仍專注於該國所處區域，甚至是鄰邦。但是，非洲、南美與各個島國，將可成為印度疫苗外交的處女地。持續下去，印度將在政治領域上受惠。過去印度一直想和這些國家展開外交接觸，但收效甚微。如今，印度可以透過疫苗外交尋求這些國家在聯合國改革議題上支持印度，甚至爭取受惠國以加強對中國大陸的角力。

作者舉例，巴拉圭就是少數經典案例。巴拉圭台灣的邦交國，北京透過疫苗外交希望巴拉圭與台斷交。隨著印度將疫苗送往該國，巴拉圭得以拒絕北京的誘惑。

最後，印度雖然在國內防疫犯下許多錯誤，但是不能掩蓋其在疫苗外交的優勢。結合西方國家分享的知識與技術，印度血清研究所能大規模生產廉價疫苗。印度勞動力豐沛且生產成本低廉，能夠提供世界價格低廉的疫苗，將成為他最大優勢。

(中時新聞網)