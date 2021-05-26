台北市政府今(26)日下午舉行防疫記者會，台北市長柯文哲表示，5月16到20日這周，萬華確診病例還是最多，但有踩煞車，其他11個行政區多多少少都有上升，所以萬華疫情趨緩，不過其他行政區都有相當程度的病例，因此不要誤以為在台北市只有萬華是疫區，在其他地方還是有感染的可能。

【LIVE直播】台北市本土+校正回歸新增308例 市長柯文哲說明疫情最新狀況｜2021.05.26

柯文哲指出，根據指揮中心的數據，校正回歸比當日公布的確診多，已經失去實質意義，還是要看整體趨勢比較重要。5月16到20日這周，萬華確診病例還是最多，但有踩煞車，其他11個行政區多多少少都有上升，所以萬華疫情趨緩，不過其他行政區都有相當程度的病例，因此不要誤以為在台北市只有萬華是疫區，在其他地方還是有感染的可能，甚至中南部也會有小型群聚的現象。他並提到，昨日萬華三個篩檢站，篩檢800多人，結果陽性率為7.4%。

柯文哲呼籲，不要誤以為台北市只有萬華區是疫區，其他行政區都有相當程度的感染，16日到22日這周，多的文山區有59例，少的內湖區也有18例，超過50例做疫調就已經很困難，雖然確診數沒有爆炸性成長，但數量還在增加。

柯文哲強調，固然萬華區病例比較多，但其他行政區不是沒事，不是只有萬華區的民眾才需要戴口罩、減少群聚，其他地區也要，甚至在北台灣、中南部都有可能有小型群聚的狀況。

(中時新聞網)