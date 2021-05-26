韓國女神孫藝珍、男神玄斌因拍戲結緣，終於在今年元旦公開認愛，受到許多祝福，近日有網友在高爾夫球場直擊孫藝珍錄影，特別Po出女神的照片和大家分享，零修圖完全展現真實身材。

孫藝珍25日現身高爾夫球場錄節目被捕獲，當時她戴著帽子、綁著高馬尾，身穿高爾夫連身短裙，秀出美腿，整個造型很青春活力，而洋裝的貼身剪裁也可看出女神的纖細體態。

可孫藝珍0修圖的照片曝光後，就有網友認為照片中的她，雙腿似乎有些顯短和粗，與平常的美照有些差異，但也有人跳出為女神說話，認為應是拍攝角度問題，並強調不是腿粗，是肌肉。

孫藝珍錄影打高爾夫被捕獲。（圖／翻攝自IG）

孫藝珍和玄彬都熱愛打高爾夫，公開戀情後，也曾被直擊一起打高爾夫球約會，更被爆料兩人之前就很常到金浦打球，相當甜蜜。

而孫藝珍日前在IG曬出去濟州島度假的照片，當時她身穿紅白色格子長裙、沿著海岸線遛狗，開心透露穿著情侶裝，可仔細一看，其實她所說的情侶裝，是和愛犬穿情侶裝，而一系列幸福照片，就被網友瘋猜是男友視角，看得出女神完全展現沉浸在熱戀中的甜蜜。

(中時新聞網)