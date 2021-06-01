Gino（蔡東威）近來在民視《多情城市》飾演「李文章」深受觀眾喜愛，他也開設YouTube頻道與粉絲分享日常，他昨（31日）親手製做了20人份的餐點，送到榮總為第一線的醫護人員加油打氣，並全程直播將正能量分享給網友，獲大批網友讚聲。

Gino昨天趁拍戲空檔，到位於天母、一家熟識韓國料理餐廳，跟該餐廳老闆一同製作餐點，他披上圍裙，切菜、炒菜樣樣來，廚藝相當不錯，不過他說因為拍戲睡眠不足，而且第一次做這麼多人的餐，一度頭暈到不行，所幸成功將餐點到到醫護人員手上，他們收到後也相當開心。

而他的經紀人孫德榮說，本來Gino想要低調做這件事，是自己告訴Gino應該說出來，並呼籲更多人一起行善。孫德榮8年前罹癌，歷經住院治療的過程，對醫護人員非常敬佩，他日前看到有店家不願意送餐到醫院的新聞，他說：「醫護在第一線，我們要敬佩他們，怎麼可以歧視他們，我自己都做不到他們那種大愛。」

Ｇino送餐到榮總為醫護人員加油打氣。（摘自IG）

Ｇino親自下廚切菜、炒菜。（摘自IG）

Ｇino親自下廚切菜、炒菜。（摘自IG）

Ｇino親自下廚切菜、炒菜。（摘自IG）

(中時 )