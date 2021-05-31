由於新冠肺炎疫情在台延燒，全台都進入疫情警戒第三級，演藝圈、藝文活動都暫緩或喊卡，民眾也減少不必要的外出，齊心抗疫，女星張愛雅（原名：張艾亞）這陣子就幾乎都待在家，已整整16天沒化妝的她，則曬出自己的素顏照，張愛雅還忍不住驚呼：「皮膚超好的啊。我的天」。

張愛雅近期都待在家抗疫，也因此就沒有化妝的必要，張愛雅昨（30日）就在網上發文透露：「16天沒化妝、修眉毛了。每天就是洗完臉、保養品、面膜」，連她自己都驚呼：「是不是已經近十年沒有素面朝天這麼久了～」，同時，張愛雅也觀察到皮膚的變化，她曬出素顏照並直呼：「結果就是，皮膚超好的啊。我的天」，自己都感到震驚。

張愛雅連續16天沒化妝，皮膚狀況變得超好。（圖／取材自愛雅（張艾亞）臉書）

照片中，張愛雅的氣色極佳，臉頰肌膚白裡透紅、吹彈可破，相當Q嫩，而身穿黑色無袖背心的張愛雅，對著鏡頭露出甜美笑容，自拍照完全不像素顏，美趙吸引女星六月（蔡君茹）留言：「好美」，張愛雅也貼出愛心貼圖回應：「姐～～好想你喔喔喔」，同時，網友也大讚：「素顏很好看」、「好好休息真的才是最好的保養品」、「這樣好啊讓臉呼吸」。

張愛雅除了16天沒化妝之外，張愛雅也趁這個機會練廚藝，不論是煎魚、炒肉或是蔬菜都難不倒她，而張愛雅曬素顏自拍的同時，她也透露自己的防疫日常「睡衣五天才換」。

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回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)