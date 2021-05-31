42歲男星馮紹峰與小9歲的趙麗穎在2018年閃電奉子成婚，並在隔年喜迎兒子出生，組成一家三口，對婚姻生活低調的小倆口，卻在上月震撼宣布離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，馮紹峰和趙麗穎恢復單身後，一舉一動都是話題，不過馮紹峰卻被港媒爆料，指馮紹峰接受父母安排去相親，但最後卻以失敗收場，原因是對象顏值卡關。

馮紹峰和趙麗穎恢復單身後，趙麗穎把重心放在工作上，不只有電視劇《幸福到萬家》、《誰是兇手》即將播出，她也積極登上直播、廣告代言活動，趙麗穎離婚後人氣依舊很夯，而馮紹峰日前也被網直擊現身上海街頭拍戲，同時，馮紹峰的電視劇作品《心居》、電影《檢察風雲》也等著播出，雙方都各自在戲劇圈忙碌。

馮紹峰英俊、帥氣，以戲劇《蘭陵王》在台打開知名度。（圖／本報系資料照片）

不過馮紹峰卻被港媒爆料，指他接受父母安排去相親，根據《東網》報導，傳出馮紹峰父母積極幫兒子找對象、安排相親，女方和馮家門當戶對，讓長輩很滿意，但最後卻以失敗收場，原因是對象顏值卡關，馮紹峰因而拒絕，不免讓外界聯想到，趙麗穎不只是戲劇女王，擁一張精緻臉蛋和俏麗五官的她，是高顏值女神代表。

而趙麗穎與馮紹峰離婚後，雙方都沒有口出惡言，只表示因工作忙碌、聚少離多而消磨感情，強調彼此是和平分手，彼此也寫下「日子很長，過去很好，願未來更好」互相祝福。

(中時新聞網)