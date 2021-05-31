近來台灣本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜更在30日的防疫記者會上向中央喊話，快讓疫苗進來，「不要再刁難了！快一點進來！」對此，綜藝教母張小燕也在今(31日)凌晨在官方臉書轉發此訊息，附和侯友宜。

目前仍以雙北疫情最為嚴重，新北市長侯友宜在記者會上，提到新北醫療量能緊繃，也不捨表示「那是我的新北市民、那是我的親人！」而現在許多企業和宗教團體都在想辦法購買疫苗，他也對中央喊話「不要再刁難了！快一點進來！」

張小燕發文附和侯友宜。(圖／翻攝自臉書)

而張小燕見狀也在官方臉書發跪求圖，附和侯友宜：「別再刁難，救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命，別再刁難！給我們…疫苗！！」短短時間就吸引上萬網友按讚。

張小燕縱橫電視圈66年，沒有什麼負面新聞和緋聞，堪稱演藝圈清流，不過2018年《小燕有約》正式停播後，手上暫無主持節目，2019年她獲得第54屆金鐘獎「終身成就獎」時，突然跟眾人道別：「今天要跟大家，好好說再見，我們有緣再相見」，並獻唱了再見歌，讓外界都認為她是拋出「引退震撼彈」。

不過徒弟黃子佼、卜學亮都表示「大家放心，她真的不會退休」，唱「再見歌」其實是張小燕當初主持節目《綜藝100》時，每集尾聲的橋段，只是要重現經典，並非是引退的鋪陳，要粉絲們別擔心。

而鮮少使用社群平台的張小燕，睽違1隔多月發文，就是關心台灣疫情，讓不少網友也希望「連您都出聲了，疫苗快到位吧」、「謝謝小燕姐站出來發出救命之聲」。

(中時新聞網)