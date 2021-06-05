南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，感情生活也和師弟Dawn（金曉鐘）愛得高調；近日泫雅和Dawn先後迎來生日，兩人也在IG曬出甜蜜慶生照，還穿起白紗和西裝宛如結婚新人，泫雅更幸福地喊「最幸福的一天」，讓網友瘋猜兩人是否結婚。

泫雅和男友Dawn認愛後，不僅離開原經紀公司Cube娛樂，兩人更一起加入PSY創立的公司，共進退讓粉絲們都忍不住支持他們的愛情；泫雅和Dawn交往5年，公開戀情後更是經常放閃，2日曬出替Dawn慶祝27歲生日的照片，隔著螢幕都能感受到滿滿的愛。

泫雅和男友Dawn慶生照宛如結婚新人，被瘋猜是否偷偷結婚了。(圖/ 摘自泫雅IG)

泫雅和男友Dawn慶生照宛如結婚新人，被瘋猜是否偷偷結婚了。(圖/ 摘自泫雅IG)

而明（6）日則是泫雅29歲生日，這兩天她的IG也陸續PO出她和Dawn的合照，驚喜的是兩人穿著白色情侶裝，泫雅一襲白色性感禮服，Dawn則是帥氣白色西裝，活脫就是一對結婚典禮上的新人；光是這些慶生照，就引起網友猜測兩人是否偷偷結婚了。

泫雅在PO文裡也感性地表示，「無法用言語形容有多驚喜，有這麼多的感動，哭過也笑過，不知道自己何德何能受到這麼多人的喜愛。謝謝你一直喜歡我、愛我，甚至和我比家人更常在一起，總是先考慮我的姐姐、哥哥、弟弟、朋友們，以及我的工作人員，不知道該如何表達，但今天是世界上最幸福的一天，謝謝你！我愛你！」；之後更再次對男友喊話，「我們一直在一起，真的好幸福」。

(中時新聞網)