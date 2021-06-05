女星大S（徐熙媛）和先生汪小菲結婚10年，今（5）日無預警傳出大S透露已正在辦理離婚手續，導火線疑似是汪小菲發表貶低台灣言論；大S和汪小菲曾在2018年甜蜜參加真人秀節目《幸福三重奏》，另外還有福原愛、江宏傑及陳建斌、蔣勤勤，3對夫妻如今有2對鬧婚變，讓網友不禁感到諷刺。
大陸真人秀節目《幸福三重奏》從20118年開播就話題不斷，第一季是由大S、福園愛和蔣勤勤3人，帶著各自先生一起在節目展現夫妻相處之道；當時大S在節目中和汪小菲的互動及談話，都常常引起話題，像是她說過男人就該替女人剝蝦，看得出來汪小菲很寵愛她，讓許多觀眾羨煞他們的婚姻。
不過，當初福原愛和江宏傑這段人人羨慕的異國婚姻，以及大S和汪小菲珍惜彼此的情感，在今年先後都走向離婚的局面，3對夫妻有2對走不下去，讓3年前節目裡他們各自放閃的畫面，如今顯得格外諷刺又感慨。
一些看過節目的觀眾也紛紛表示，「幸福三重奏有魔性嗎？堅持住最後一對啊」、「笑死，幸福三重奏好毒，福原愛江宏傑離婚了，汪小菲大S也沒了」、「幸福三重奏真的一點也不幸福」、「幸福三重奏時一直撒狗糧，好多人羨慕大S的愛情，現在怎麼一下天堂一下地獄，真的不敢相信愛情了」。
(中時新聞網)
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