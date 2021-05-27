日本及全球多國新冠疫情嚴峻，取消東京奧運的呼聲水漲船高。

多名美國公衛專家25日聯合發表評論指出，東京奧運目前的防疫計畫沒有科學根據，取消東奧是「最安全的選項」，但是如果要繼續進行，專家也指出必須趕快採取風險控管方案，提出分類各項賽事風險程度等改善措施。

全球新冠肺炎疫情尚未平息，即將於夏季登場的東京奧運是否如期舉行受到關注，包括曾在拜登過渡團隊擔任新冠顧問的明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）在內等4名美國公衛專家，25日在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）刊登評論，指出東奧迫切需要採取風險控管方案。

文章指出，2020年宣布東奧延期舉辦，是假定新冠疫情能夠在2021年獲得控制，或者至少已經進行大規模疫苗接種，但是目前看來疫情仍未平息，日本多個地區進入緊急狀態，當地疫苗接種率不及5%，全球還有更具傳染力的變種病毒流竄。

即便美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生技公司BioNTech已經捐贈疫苗讓所有選手施打，但執行上確實有困難，有些選手可能擔心影響比賽表現而拒絕施打，超過100個國家甚至在取得疫苗方面有困難，另外多數國家也尚未批准讓青少年接種疫苗，選手可能在賽事期間染疫，賽事結束返國後，來自200多個國家的2萬名選手、工作人員可能會帶回更多風險。

文章認為，國際奧林匹克委員會（IOC）執意繼續舉辦東奧，並沒有最佳的科學證據作為依據，指出主辦方提供的競賽指導手冊（PlayBook）並不是建立在嚴格的科學風險評估基礎上，沒有區分運動員面臨的不同風險程度，沒有認識到監測體溫等防疫措施的限制，甚至直指國際奧委會沒有從其他大型運動賽事的經驗中學得教訓，許多大型賽事至少是採取一人一室、每天檢測病毒、給選手配戴隨身科技監控接觸史等措施。

專家們認為，距離奧運開幕剩下不到2個月，直接取消東奧可能是「最安全的選項」，但是奧運賽事同時也是少數可以連結全球、在這個疫情時代實現人類價值與集體利益的場合，如果要安全地舉辦，主辦方必須要立刻採取行動，專家也建議世界衛生組織（WHO）即刻召集緊急委員會，成員必須包含安全衛生、建築、通風、流行病學等領域專家以及運動員代表，就東奧的風險管理提出建議。

不過專家們也提出幾項可以參考的建議，第1項是根據不同賽事區分低、中、高風險程度，例如帆船、射箭等戶外賽事可列為低風險活動，足球、曲棍球等列為中度風險，拳擊、摔角等有近距離接觸的列為高風險，不同風險程度的賽事應該要有不同的防疫規定。

另外確診者出現症狀前48小時就具有傳染力，有些人甚至沒有症狀，此時定期量測體溫、監測症狀已經無效，專家建議每天至少要進行一次PCR檢測。

專家們也建議提供選手具備距離感測器（proximity sensor）的可穿戴裝置，證據顯示這類裝置比手機上的位置追蹤App還要有效。

(中時新聞網)