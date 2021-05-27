疫情衝擊下，疫情指揮中心將疫情三級警戒期間延長至6月14日，台灣機械工業公會對近3千家會員廠商進行問卷調查，今（27）日公布調查結果，機械業景氣好轉，卻面臨原物料成本標漲、嚴重缺工及擔憂疫情而造成停工三大難題，高達96.5％受訪業者，反映鋼材漲價幅度較大；67.4％業者希望政府介入，調查價格是否有哄抬現象。

經濟部工業局、國貿局未雨綢繆，希望了解疫情警戒升高至四級，有哪些機械行業無法停工，廠商因應對策，上週請機械公會彙整機械業意見。機械公會大規模進行機械產業在目前疫情衝擊下，產業面對生產之挑戰與期望政府因應之作為，並期望政府能主動協助，解決產業面對之困境，結果27日出爐。

機械公會公布，這次調查之機械公會會員涵蓋產業別達32個，其中工具機占比27.1％居冠，其次橡塑膠機械占比23.5％，第三是零組件業者占比10.6％。

機械公會問卷，以複選詢問業者近日何種原物料上漲幅度較大，高達96.5％業者，反映鋼材漲價幅度較大；銅線漲價64％；油品漲價占比19.8％。其中原物料價格上漲幅度，問卷結果顯示高達45.3％業者認為，原物料上漲30％以內，但有39.5％業者反應原物料已上漲30％～50％，另有4.7％業者反應無法取得預先報價，漲幅無法估算。

原物料價格上漲，問受訪公司目前原物料供貨情況是否正常？結果顯示僅1.2％業者認為，目前供貨正常，價格尚可接受；25.6％業者反應供貨雖然正常但價格大幅上漲，高達54.7％業者認為供貨延遲外，且價格大幅上漲，更有18.6％業者反應，有出現交期不確定現象，且價格波動幅度很大。

零組件缺貨情況擴大，請問受訪公司目前零組件供貨情況是否正常？問卷結果顯示，沒有業者認為目前零組件供貨正常且價格可接受，高達50％業者認為，零組件供貨延遲且價格大幅上漲，另有19.8％業者反應交期不確定，且價格波動幅度大。

以複選方式，何種零組件缺貨情況較為嚴重？問卷結果顯示，馬達與鑄件皆有52.3％業者反應缺貨，線性滑軌與滾珠螺桿缺貨情況亦有27.9％，油壓零組件缺貨比重也有29.1％。

機械公會以複選方式，詢問業者希望政府如何協助協調原料與零組件價格或交期？調查結果顯示，高達67.4％業者希望政府介入，調查價格是否有哄抬現象；54.7％業者希望政府能給予價格補貼，另有39.5％業者希望政府能建立價格參考及供需媒合平台，更有30.2％業者希望政府能限制重要零組件出口，優先供貨給國內使用。

機械公會也以複選方式，詢問業者除了原物料與零組件之外，目前生產所碰到的其他問題為何？受疫情與國際因素影響，問卷調查結果顯示，高達69.8％業者反應缺工問題嚴重，也有55.8％業者認為，目前國內欠缺疫苗與出口時缺艙缺櫃問題仍然嚴重，41.9％業者認為有缺電問題，32.6％業者認為有缺水問題。

機械公會以複選方式詢問業者，目前疫情已升級至三級警戒，亟需政府協助項目為何？由於國內業者關心停班停工，造成企業營運風險，問卷調查結果顯示，高達73.3％業者希望政府稅賦減徵或減免，58.1％業者希望能有營運金補助；48.8％業者希望能安排優先疫苗接種；47.7％業者希望不能停工；37.2％業者希望能將貸款降息或還款時限延長，33.7％業者希望能有疫苗接種補貼。

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