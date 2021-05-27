美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)，25日出席國會聽證會時坦承美國國家衛生研究所(NIH)透過非營利組織「生態衛生聯盟」，5年內提供60萬美元(約新台幣1681.5萬元)的贊助給武漢病毒研究所。不過，目前NIH已停止此一資助。另一方面，拜登26日談到新冠病毒起源時，指出將展開調查釐清新冠病毒是來自實驗室或動物身上。

「全國廣播公司商業頻道」(CNBC)26日報導，隨著佛奇一轉先前否認NIH有捐款，坦言5年贊助60萬給武漢病毒研究所進行研究後，共和黨議員譁然並要求佛奇下台以示負責。

不過，佛奇否認這筆捐款專用於冠狀病毒「功能擴增」(gain of function research)的研究。CNBC指出，針對病毒「功能擴增」進行研究，是為了瞭解冠狀病毒感染人類的可能性；不過，這類研究會讓SARS等病毒傳染性大增，更埋下意外流出、引爆流行的風險，而引發研究倫理的爭議。

26日的參議院聽證會上，參議員甘迺迪(John Kennedy)質疑佛奇過於信賴武和病毒研究所；他問道，「你怎麼知道他們沒騙你？」。佛奇坦承，無法保證受助者不欺瞞，美方一開始的贊助條件，限制在研究冠狀病毒如何從蝙蝠傳播至人類，以了解2000年流行的SARS爆發原因。

當被問及北京政府是否會介入武漢病毒研究所，佛奇表示對共黨了解不足，無法詮釋政府與科學家的互動。當甘迺迪暗示世界衛生組織(WHO)因為大陸經援之故，早已變成「中國衛生組織」，佛奇回應不清楚北京對WHO的影響力。

隨著佛奇坦言贊助，眾議院提案要求政府解聘佛奇。共和黨議員認為，在大流行初期佛奇的確扮演關鍵指導角色；但近日佛奇針對口罩的論點，有誤導美國民眾之嫌，更顯示他已遠離民眾太久，佛奇應立即下台。

另一方面，拜登於26日宣布針對新冠肺炎大流行的兩種假設，進行更深入的情報審查，以釐清就是新冠病毒是來自實驗室還是動物。目前，國家情報總監認為這兩種的可能性類似。

拜登表示，今年稍早已責成情報界，提供新冠病毒起源的研究分析報告，內容包括到底是因為人類與動物接觸而引發疫情，還是實驗室外流。目前，美情報界已針對兩種狀況進行討論，不過還沒有明確結論。至於聯邦衛生官員，則認為較可能來自於動物，但不排出實驗室流出。

(中時新聞網)