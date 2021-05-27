在這個看臉的世代，雖說並非每個人都這麼膚淺，但顏值高的人確實比較吃香，《搜狐網》運勢專欄就點名4生肖男是顏值控，雖說找對象會先看臉，不過婚後就會一心顧家，杜絕外界一切曖昧。

生肖猴：

屬猴的男性十分清楚自己想要的是什麼，為了自己的目標會不斷努力，他們也相當看重顏值，不過婚後就會一心顧家，不會在外面拈花惹草。

生肖兔：

屬兔的男性個性溫柔，讓人忍不住想要靠近，婚前的他們十分注重顏值，因此老婆幾乎都是貌美如花，婚後的他們不但顧家又上進，甚至拒絕一切桃花。

生肖豬：

屬豬的男性老實守本分，雖然是顏值控，但婚後卻十分專一，即便眼前美女如雲，也只會單純欣賞，不帶一絲邪念，並且為了家庭付出一切，杜絕所有曖昧。

生肖牛：

屬牛的男性個性木訥，不懂變通，雖然說婚前也是相當看重顏值，但他們一旦結婚了就會一輩子不離不棄，不會因為其他女子比老婆漂亮而見異思遷。

(中時新聞網)