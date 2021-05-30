好的居家風水，不僅能讓人生活舒適，還有利於提升家人的整體運勢，但許多人卻常常忽略家中的風水問題，導致家運低落。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，居家風水最重要的就是要有興旺之感、不可過於陳舊、室內明亮通風，許多人會放魚缸當招財物，也要注意擺放位置，如果犯禁忌不但會導致破財，還會影響家人的健康。

▍1.要有興旺之感

一棟房屋如果屋大人少，會缺乏生氣，使得房屋陰氣過重，不能興旺，家人霉運纏身難以擺脫。所以，想請財神爺進門，首先就得旺宅，喜歡動物的人，可以養些寵物來增添生氣，也可以在家裡擺放一些珍貴的物品，用「貴氣」來沖淡「晦氣」，平常也可以多請好友來聚餐，增旺屋內人氣。

▍2.不可過於陳舊

過於破舊的屋子並不適合長期居住，因為這樣的房屋晦氣叢生，住進去就很難再興旺起來。有些老舊房屋如果疏於整修，屋內的牆壁、門柱出現裂縫，這樣同樣不利於居住者的運勢，有裂縫的屋子，將無法聚積財氣，財神爺就難以上門。

▍3.燈光陰暗、不透風

屋子陰暗就很難讓財氣流通，房間過於陰暗，不僅會使家裡陰氣過重，也不利於居住者的身心健康，長久下來，心情難以舒暢，運勢自然下滑。所以，只有適當的陽光、柔光長期照亮屋子，房內自然通風，久了就能擺脫窮困處境，還有利於家人身心健康。

▍4.魚缸需謹慎擺放

雖然養魚能招財，但魚缸的擺放是有一定講究的。一般來說，魚缸可以擺在家中財位，也就是一進大門斜對角的位置，若要再謹慎些，可以找專人來察看家中佈局方位，擺對了魚缸才可以催財，如果擺錯了，不僅會破財，還會影響家人的健康。

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(中時新聞網)