林管員只能利用些許片刻時間吃乾糧充飢，吃完後繼續救火。(圖／林務局臉書)

阿里山工作站的陳志銀技正原本在支援水漾森林打火，打完又立刻動身前往玉山支援打火，時隔半個月下山返家瞬間，妻子當場衝上前擁抱。(圖／林務局)

針對肇事的NCC專委喬建中等5人，林務局表示將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。(圖／林務局臉書)

玉山八通關杜鵑營地本月16日凌晨發生火災，超過70公頃的森林付之一炬，在延燒12天後，終於在今天(27日)撲滅，林務局也貼出7張森林護管員終於下山與家人團聚照片，惹哭2萬網友。

林務局今天在臉書粉專《林務局-森活情報站》貼文「玉山林火延燒12日，終於……」，慶祝火勢撲滅，森林護管員終於下山回家了。林務局說，林管員這10幾天身處煙霧、焦味瀰漫、海拔3000多公尺的環境，每日著重裝翻山越嶺與野火搏鬥，只能在夜晚匆匆吃乾糧，躺在塑膠帆布上歇息，每天都有隊員高山症發作，或是受傷掛彩，整整半個月在山上救火，終於在12天後撲滅火勢。

林務局也貼上7張照片，有這些打火英雄趁空檔吃乾糧的照片，全身上下都被燻黑，更有隊員下山後，妻子當場上前擁抱的畫面，讓2萬網友狂讚，直呼真的辛苦了：「實在太感人」、「看到這張照片都哭了」。

林務局表示，將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。

NCC專門委員喬建中16日露營不慎，釀成森林大火，林管員搶救到第9天，原以為火勢撲滅，卻又發現新起火點，裝備收到一半趕緊再度出發滅火，直到今天才全面撲滅，過程中總計投入960人次、直升機83架次與161噸的水。

由於正值缺水期，加上火勢地段高，導致必須不斷從已經吃緊的日月潭取水空投救火，加上喬建中第一時間在登山臉書粉絲團留言有如第三者，淡定說「踢倒營火的就是我啊」、「趕快下雨就好，其他的事好像還好」，遭網友砲轟，資深山友也質疑踢倒爐火根本不可能釀成如此大火，懷疑喬說謊。而喬建中本人則將面臨2000萬賠償，目前也已遭NCC調職查辦。

(中時新聞網)