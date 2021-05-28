玉山杜鵑營地因人為疏失，大火連燒12天，70公頃國有林地化為焦土，農委會林務局調派113人上山滅火，27日終於完成任務榮耀歸隊，林務局也在臉書上發出救火人員的揪心照，其中一張救火英雄被妻子緊緊擁住的畫面，更是感動了數萬網友。

林務局在臉書「林務局-森活情報站」上貼出7張滅火的揪心照，照片中，身穿黃色制服的救火人員身上滿是被黑煙燻出的英雄印記，長達12天的灌救行動，共同保衛台灣珍貴的國有林地終於宣告完成，文章一曝光隨即引起大批網友致上謝意。

其中一張照片引起網友喧騰，照片中一名甫結束任務歸隊的救火人員，還來不急卸下已灰黑的裝備與頭盔，就被妻子緊緊地擁抱住，原來影中人是一名陳姓技正，陳技正原本在水漾森林打火，但才剛結束又緊急去玉山支援，因此已將近半個月快沒回家，另外，照片的背景還可見到許多鼓舞打火英雄返隊的人員，更襯得照片動容。

林務局長林華慶強調，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負的刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦；林務局也展開估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

(中時新聞網)