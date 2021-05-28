民進黨立委何志偉昨晚間揭露，自己團隊有名同仁前天才快篩陰性，沒想到隔一天就離開人世，死亡後驗出病毒，對此，在新加坡行醫的林韋地醫師表示，根據何的臉書和新聞報導，她沒有任何慢性疾病，是在前天快篩陰性，然後回家隔離，隔天過世，死後PCR才回報陽性，這個案例就看得出台灣現在的SOP是很有問題的，當然他知道是量能的結果。

林韋地今（28日）在臉書發文表示，如他之前強調過多次，快篩試劑本來就是很多偽陰，至少20%，所以十個感染的，會漏掉兩個。快篩陰性，PCR陽性，雖然理論上傳染力較低，但是不代表不會併發嚴重肺炎，傳染力，和嚴重性，是不相關連的。

林韋地指出，現在PCR太慢，要好幾天才知道結果，所以會有很多人，即使快篩陰性了，回家或防疫旅館隔離，但根本不知道自己有沒有感染，有可能病情急速惡化，一兩天內，還沒有等到檢驗結果或床位就猝死，然後現在一直有消息說熱線打了沒用，救護車也一直不來，所以這些潛在感染者在家是孤立無援的，他們完全沒有辦法求助。然後這些人裡，有很多是不應該放在家的高風險者。如果是防疫旅館而不是集中檢疫所，也沒有任何醫療監護。明顯現在病毒的散播並沒有因為三級警戒停止，雙北醫療量能已經爆炸，重症和死亡數字會節節上升。

對於何志偉的助理過世，林韋地稱，自己很遺憾，但他真的必須要指出，何志偉在這個節骨眼居然說，請地方政府確實落實通報與篩檢隔離政策。拜託，都什麼時候了，現在不是地方政府通報與篩檢隔離政策的問題，現在是台灣民主史上最大的國安危機！

林韋地強調，算他拜託何志偉，也拜託所有和府院黨有管道的台灣朋友，將以上意見傳達，拜託民進黨，拜託中央政府，拜託蔡英文總統，意識到事態的嚴重性，拿出國家最大的可能量能，做最壞的打算，而且和去年各國不同，明明有一年的時間準備，現在又只差三四個月就可以有很多人有疫苗保護了。

林韋地直言，五天前就講過，台灣面對社區感染大爆發是非常脆弱的，因為人口結構偏老，而且沒有疫苗保護，極多數人之前沒有感染過，整個社會完全沒有免疫力，而這是全新的英國變種病毒，而且不知道有沒有混有印度變種。

林韋地認為，現在台灣是全世界唯一一個國家，面對變種病毒時，之前完全沒有爆發過，人民完全沒有免疫力，醫療系統也沒有處理過Covid-19的經驗的，以台灣現在的確診數字，如果按以上年齡層平均分配，我們已經確定在近期未來還有多兩百人死亡。而台灣的確診數字是嚴重低估的，那實際感染數字又再更嚴重低估，那你過去兩個星期裡，已經有數以萬計的感染者在社區裡跑來跑去了，而且以上還只是雙北，台灣很小，中南部也隨時有爆發的風險。

對於台灣該如何做，林韋地重申他5天前對台灣中央政府的建議：

1. 立刻Full Lock Down，實施最嚴格行動管制，全島停班停課，全部人留在家，先停止病毒傳播，不要再增加更多感染者。

2. 政府派錢紓困企業和人民，請財政專家做台灣財政儲備和能量的相關計算。

3. 無論是用緊急法令還是其他立法相關辦法，鬆綁任何會阻礙防疫效率的法規，（比如只有醫護才能做採檢之類）。

4. 如果總統因憲制不能親上火線，請任命一個最高最高最高最高層級，可以叫得動任何國家資源，有國安專業和總統背書授權的指揮官和相關團隊，統籌防疫事宜，包括所有資源，醫護人力，確診和疑似患者清單。現在這個事情已經大過防疫，是台灣民主史上最大重大災難。

5. 用盡所有力氣可能，提高PCR的量能和加快處理速率。因為PCR的偽陰率最低，只有PCR才不會漏掉感染者。

6. 找合適的地點蓋大型集中檢疫所收治輕症者，床位越多越好，最好上萬，（再次強調，已經確診不會有交叉感染問題）。（昨晚新聞行政院營建署好像已經在做了，是好消息）。確保有24小時的醫療監護的待命。

7. 所有在等PCR結果和床位的疑似或確診案例，一定要有某種形式的醫療遠端監護，比如由醫生一天打一次電話或視訊之類。

8. 盡可能擴大重症治療量能，選定合適的醫院清空，專門只收治Covid-19患者。盡可能地增加呼吸器的數量，也確保相關治療藥物等有足夠的供給。疫苗重要但真的不是現在最重要的，現在最重要的是減災，先把社區的病毒量壓到最低。

(中時新聞網)