因應疫情期間的學校停課，許多復健課程也隨之取消或延期，現階段民眾在家防疫已經兩星期了，已有家長們表示孩子在家參與遠距教學課程時不專心、寫作業拖拖拉拉怎麼辦等擾人的問題。衛生福利部八里療養院的蘆洲門診職能治療，也規劃了停課不停學的服務，提供了免費家長線上諮詢，共同陪伴親子渡過疫情的辛苦與不安。

八里療養院職能治療師葉佳姍指出，爸媽們在停課不停學的這兩周裡，在家中有遇到最大的挑戰就是孩子參加學校安排的遠距線上課程總是不專心怎麼辦？葉佳姍職能治療師提供以下四點供家長們參考：

1.訂日常生活作息表：在家裡不像在學校有明確上下課時間以維持規律作息，因此訂定生活作息表很重要，訂定完後可以透過視覺提醒協助記憶，例如：貼在容易看到的地方等。而作息內容安排原則：(1)課程時間縮短到半小時內、(2)動靜穿插安排、(3)加入家事、休閒及社交時間等，家長們也可以可配合孩子的獎勵制度來進行。

2.上課前十分鐘運動，調整警醒度：可以進行適當的結合前庭覺、本體覺輸入之活動，例如：開合跳30下、跳繩100下等，並視孩子情況調整頻率及強度。也可以利用遊戲方式增加孩子動機，例如：海洋世界https：／／www.youtube.com／watch？v=u_TrbTwiK6c＆t=202s 或是下載運動遊戲的app：active arcade 。

3.建置專心的學習環境：在上課前約定把玩具收起或拿布蓋上，同時觀察是否有其他易使孩子分心物品？可調整座位讓視覺面向無受干擾的地方、必要時戴上耳機，並注意燈光明暗程度、調整適當的桌椅高度等。在建置好學習環境後，可固定上課座位，以使孩子較容易進入學習狀態。

4.每日家長給予回饋分享：在一天的結尾，可結合孩子一天表現做總結，搭配集點制度獎勵。可請孩子思考並分享自己今日的表現，若有正向行為需給予鼓勵，令其繼續維持；負向行為則共同討論可如何修正。而集點制度需設定具體、可行的目標行為，觀察孩子喜歡的事物作為獎勵，可每天統計點數，每週兌換獎勵。

此外，也有多位家長提到因應防疫而缺乏戶外活動，孩子容易躁動不安，葉佳姍職能治療師也提供了簡單的活動，包括：小飛機、小桌子、撐椅、熊爬等，可以讓孩子們在家能夠消耗一些過多的能量，方便未來的居家遠距學習。

(中時 )