台北市長柯文哲24日向中央喊話，盼放寬確診病患「一人一室」規定，否則病床不夠用；新北市市長侯友宜25日也表示曾向中央反映此問題。藥師林士峰則拿出指揮中心28日公布的「專責病房床數使用情形」圖表，質疑若台北市空床數還有58.84%、新北市空床數還有71.22%，雙北市長又何謂急要中央放寬「一人一室」規定？林更直言：「前線戰況如此吃緊，指揮中心今天怎麼會公布這種一看就是假數字的空床數呢？」

林士峰28日在臉書發文指出，柯文哲24日呼籲中央，針對確診者，醫院病房不要再限制「一人一室」；侯友宜（24）日也曾表示：「新北市很多確診者，在中央的指示底下被送到其他地方的檢疫所，這是完全聽命於中央。」

林士峰質疑：「前線戰況如此吃緊，指揮中心今天怎麼會公布這種一看就是假數字的空床數呢？」林進一步質疑，如果台北市開設床數1159中尚有空床數682，柯文哲為什麼會希望中央放寬一人一室的規定，至少不要輕易把輕症確診者離開醫院；如果新北市開設床數1661中尚有空床數1183，中央為什麼要下令確診病人南送呢？

針對病床數真實性問題，林士峰強調：「美好的假象與殘酷的現實之間，只有表面上的差異；我們的指揮中心還不趕快上緊發條，想想辦法解決醫療可能崩潰的危險。」

關於病床數爭議，柯文哲28日記者會上再度重批中央：「不要坐在辦公室看數字，我跟你講像那個公布空床數，『阿達瑪控谷里』，怎可能幾百空床，你到第一線問就知道，到急診門口站一下就知道現況，當然我們知道台大院長都出來講話、一些醫護人員也出來，你中央政府拿一張報表，稍微有常識就知道『不可能有幾百空床，不曉得數字哪來，實在是⋯⋯』」指揮中心則澄清：「因應COVID-19 疫情發展，擴大病患收治量能，爰取消一人一室之限制，回歸原本病室可收治之病床數，改以『床』為單位計算，非以病房間數為單位，因專責病房統計之單位基準不同，造成地方政府有所誤解。」

(中時新聞網)