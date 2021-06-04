我國疫情持續嚴峻，指揮中心要求各醫院開設專責病房，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對全國的區域醫院以上為了騰出專責病房要求要把急性病床的10％成為專責病房，是針對全台區域級醫院都有要求，雖然目前雙北稍有餘裕，但仍要求要開設，雖然不會如負壓隔離病房會有完整負壓，但可以由抽風機等製造微負壓，不只針對馬偕，而是全國醫院都有部屬與準備，北部的病人很多人至中南部治療，馬偕也是積極準備要接收雙北待收治或轉送的病人。

(中時 )