馬偕開設病房？ 羅一鈞：全國醫療院所都有準備 14:372021/06/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅一鈞表示，針對全國的區域醫院以上為了騰出專責病房要求要把急性病床的10％成為專責病房。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疫情持續嚴峻，指揮中心要求各醫院開設專責病房，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對全國的區域醫院以上為了騰出專責病房要求要把急性病床的10％成為專責病房，是針對全台區域級醫院都有要求，雖然目前雙北稍有餘裕，但仍要求要開設，雖然不會如負壓隔離病房會有完整負壓，但可以由抽風機等製造微負壓，不只針對馬偕，而是全國醫院都有部屬與準備，北部的病人很多人至中南部治療，馬偕也是積極準備要接收雙北待收治或轉送的病人。 自主快篩將變成常態？ 台灣與各國防疫戰略比一比 日本捐AZ解決台燃眉之急 專家：這類人應先打 (中時 ) #馬偕 #開設 #專責病房 #針對 #羅一鈞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情如何維持失智症者日常？台大醫師傳授小撇步 12:562021/06/04 健康 孕婦染疫重症風險高 專家：接種疫苗保護自己也保護胎兒 13:022021/06/03 生活 指揮中心威脅開病房 護理師工會憂爆出走潮 12:472021/06/03 生活 我身邊的台灣人》永懷師恩：敬悼習賢德先生 07:542021/06/04 兩岸徵文 怕傳染病毒！負壓病房「超暖伯伯」貼心舉動惹哭護理師 07:462021/06/03 生活 紓困4.0補助今發放！勞工最高領3萬 申請資格內容懶人包一次看 08:482021/06/04 政治 淡水馬偕院內感染 13人無症狀陽性 04:102021/06/03 焦點要聞 展館若被徵用 貿協黃志芳：義不容辭配合 13:382021/06/04 財經 單日新增＋校正回歸 本土確診＋549 30長照機構驚傳染疫 淪重災區 04:102021/06/03 焦點要聞 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 疫情波及全台60家長照機構 合計180人染疫 14:342021/06/03 生活 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 確診破萬！本土增472例 21人死亡 - 生活 驚人照片曝光！北市遭豪雨狂炸信義區成水都 松仁路遭水淹沒 - 生活 日贈我124萬劑AZ疫苗 陳時中公布優先施打對象 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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