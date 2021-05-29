許多人都喜歡用植物、花草來裝飾自己的住家，可以美化環境、提昇生活質感。運勢命理網站「知命命理」分享，擺放花草對居家風水也有很關鍵的作用，若在廚房中放置萬年青、仙客來、君子蘭，就能帶旺家宅的財氣，提昇家人們的財運。

▍1.萬年青

若想聚集財氣，在廚房的顯眼位置，最適合擺放的植物就是萬年青。眾所周知，萬年青是最著名的帶旺財運的風水植物，若你想一改以往財富累積較慢、總是錯失發財機會的不利局面，記得一定要親自栽種一盆萬年青，這種植物在風水上具有能量，能助你聚財添福，鴻運高照。

萬年青是最常見的招財風水植物。（示意圖／shutterstock）

▍2.仙客來

在廚房的入口適合種一盆仙客來，這種植物外型美觀，花香四溢，讓每個人進出都更為愉悅快樂，同時，仙客來對於提升家人的財氣也有助益，讓大家賺錢之路更順利。

「仙客來」外型美觀，花名有「仙客翩翩而至」的寓意。（示意圖／shutterstock）

▍3.君子蘭

在廚房的通風處擺放一盆君子蘭，橙金色的花朵賞心悅目，貴氣逼人，可以有助於居住場所的財氣流通。此外，君子蘭的吉祥寓意，還能提升你的貴人運，有望助你打開人脈，獲取更多的求財資源和訊息，得到更多重要人士的扶持和協助，讓你在發財道路上更加通暢順遂。

君子蘭的花朵顏色鮮豔，風水上能提昇居住者的貴人運。（示意圖／shutterstock）

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(中時新聞網)