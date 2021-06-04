屏東縣在連續6天零確診後，4日公布一名新冠肺炎確診個案，案號10471的50歲男子，因家人確診後被匡列隔離，初期採檢呈現陰性，經14天隔離期滿，屏縣府為求慎重起見，再次採檢竟由陰轉陽，隨即轉送負壓隔離病房醫治。

10471因具萬華活動史的姐姐為桃園市確診案號2706返鄉接觸，被匡列居家隔離，6月3日解除後至醫院篩檢，卻呈陽性而確診，現匡列2人採檢及居家隔離。另外，同住的父親則在更早的5月22日確診，案號3616。

屏東縣長潘孟安表示，10471是居家隔離14天後，縣府慎重起見再次採檢，結果陰轉陽確診染疫，因此再次強調「快篩陰性不代表沒有染疫」，民眾仍需留意健康狀況及落實防疫。

至於案號9404台中市24歲女子，曾與確診案號8080接觸，5月22日深夜和友人開車南下屏東潮州外婆家住一晚，隔日即開車離開，5月25日起陸續出現症狀，6月1日採檢後確診。疫調足跡都在自宅，已完成消毒。

案號1026156歲男子5月28日從新北市和同事駕車回屏東縣萬巒鄉老家，5月31日返北，6月1日出現咳嗽就醫，經採檢後確診。疫調該男子在屏東足跡，包括潮州火車站、萬巒先帝廟、機車行等處均已消毒，匡列8人安排採檢並居家隔離。

(中時 )