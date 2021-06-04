3號颱風彩雲原預期對台灣影響不大，沒想到竟陸續發布海上、陸上颱風警報，而這場警報，可能是近年來最受歡迎的一次。主要原因為彩雲迴轉兼北上過程中，有機會引進西南風，水氣被帶上來後與明起南下的鋒面相結合，成為「梅雨滯留完美條件」，可望在全台降下明顯雨勢，紓解旱象。

彩雲先是「走過頭」，原預期從菲律賓東方海域北上，竟穿過菲律賓群島來到南海；發現離原路徑愈來愈遠，彩雲「華麗轉身」，這一轉，也把西南風給引了上來。

儘管氣象局發陸上颱風警報，但彩雲本身愈來愈弱，甚至接近台灣時可能會變成熱帶性低氣壓，針對陸上警戒範圍的恆春半島、屏東、台東影響有限。天氣專家吳聖宇表示，今天下半天因彩雲接近，大氣不穩定增加午後雷陣雨機率，中北部山區有短時強降雨。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，彩雲減弱後的環流進入台灣東部海域，逐漸和鋒面結合，讓鋒面快速南壓至台灣上空，配合颱風尾引進的西南風水氣，「有機會造成中南部較大降雨現象」。

上一波鋒面為北部、中部挹注豐沛水情，南部水庫進帳有限。彩雲臨門一腳，特地趕到南海，給了西南風一把開啟台灣空域的鑰匙，加上鋒面共襄盛舉，未來幾天的降雨值得期待。

(中時新聞網)