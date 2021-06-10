近日傳出有新聞從業人員死後確診噩耗，不得不說，文字記者、攝影記者、主播、導播、剪接師等相關新聞媒體工作者，都是高風險族群。

疫情爆發後，多數記者為了將第一手資訊傳遞給閱聽大眾，穿著密不透風的防塵衣、護目鏡、2層口罩，甚至還有記者自費購買防毒面罩，揹著沉重攝影機、腳架，不論烈日或颳風下雨，一步一腳印深入台灣每個角落，揭露真實疫情的發展。

當我們安坐家中，看到鏡頭前傳送的，各地疫情熱區現況，及相關醫療院所的防疫人員需求時，往往忽略鏡頭後的文字記者、攝影記者，同樣暴露在相同高風險環境中，當記者回公司寫稿剪帶時，一不小心就可能成了「非自願」的病毒傳播者。

因為這波COVID-19疫情實在變化多端，停班停課時程難以預料，各地方政府的政策也不得不隨之滾動調整，人民高度依賴新聞媒體，獲得各種最新訊息，政府也需要借新聞媒體宣達最新政策及資訊、發展。

比方疾管家簡訊實名制，大部分的人都是看電視新聞、網路新聞或廣播新聞才知道要下載APP，配合政府政策。比方疫苗優先施打順序宣達，民眾也從新聞媒體上去了解，否則白跑一趟醫院，徒增群聚風險。

各界開始注意到，在疫情緊張的社會氛圍下，新聞媒體是政府、各醫療單位和人民之間的重要溝通橋梁，消息傳遞一刻也不能中斷，記者的健康更是不能有空窗期，或許可參考一些國際上的政策，引為借鏡。像是美國部分地區，就將第1線記者列為防疫必要人員，優先施打疫苗，印度也在4月時疫情爆發，5月初就將新聞媒體工作者，及同住家人列入疫苗優先施打對象。

沒有一個在前線工作的記者，會想成為疫情的破口，他們是傳遞新聞的勇士，別讓他們被迫成為傳播疫情的載體，也希望在記者扛著器材，臉上不知流的是汗還是淚的時候，給他們多點溫暖和體諒，1111人力銀行始終站在為工作努力的各行各業身邊，力挺每一位在疫情前線拚搏的你和妳。

(中時新聞網)