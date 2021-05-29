2021年澳洲網球公開賽將於30日點燃戰火，此次單打共有3台將征戰紅土賽場，唯一男單代表的盧彥勳此次因疫情仍隻身前往法國，但在法網遇到自己的好友、德國教練賓格瑟（Norman Bingeser），他義不容辭接下盧彥勳法網教練任務。

受到疫情影響，原本盧彥勳並沒有帶教練前往法國參賽，原訂陪同的哥哥盧威儒也必須留在國內照顧家人，因此台灣網球「一哥」只能比照澳網時，隻身一人參賽。

就在法網開打前夕，積極備戰的盧彥勳碰上昔日好友、目前在德國波登湖畔俱樂部執教的賓格瑟，賓格瑟此次帶選手來巴黎參加法網青少年的賽事，在得知盧彥勳沒有教練的情況下，主動協助幫忙他備戰，也將擔任盧彥勳在法網期間的教練。

賓格瑟是GPTCA的A級教練，也曾是俄羅斯名將庫妮可娃的教練，兩人已經認識十幾年，前年的冬季訓練，賓格瑟也來盧彥勳的訓練營協助執教。

盧彥勳說：「感謝Norman的協助，在這樣疫情嚴峻的期間，能有人陪同備戰四大賽，可以讓自己比較專注。」而他男單首輪就有難題要過，他將碰上大會第10種子的阿根廷「小巨人」舒瓦茲曼（Diego Schwartzman ）。

此外，此次法網還有2位台灣女將，謝淑薇女單首輪將碰上大陸女將王薔，若勝出下一輪就可能碰上美國女將高夫（Cori Gauff）；從會外賽闖入、生涯首度登上大滿貫舞台的「小鋼炮」梁恩碩，首輪對手也出爐，將碰上世界排名第51名的法國費羅（Fiona Ferro）。

(中時 )