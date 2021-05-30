愛自己的孩子是人，疼別人的孩子是神！台中市政府社會局為讓民眾認識社福領域，關心身旁的社工人員特舉辦「社獵」攝影競賽；鼓勵民眾用影像紀錄日常生活中覺察並幫助脆弱家庭的社工人員，溫暖動人的樣貌總獎金18萬元，收件自即日起至6月10日截止，入圍決選作品將規劃聯合展覽，展現社會工作的專業服務形象。

社會局指出，疫情期間宅在家，快翻箱倒櫃找出過去的攝影作品投稿參賽，也可以使用手機拍攝，直接報名和上傳作品，紀錄溫暖動人的社工畫面，一點都不難。

競賽總獎金高達18萬元，第一名獎金新臺幣2萬元、被拍攝者獎金5千元；作品展覽期間參與投票者，還有機會抽中電動機車一台，趕快把握時間上線報名，6月10日截止收件。

社會局說，競賽拍攝題材為「社獵。捕捉社會溫暖的角落」，找尋你我心中的社工人員意象，留下影像紀錄，並規劃四大主題分別為「你是我的眼」(第一人稱)、「溫暖看得見」(第三人稱)、「用心看世界」(情境意象)及「翻轉玩創意」(創意發想)，各主題都有不同的詮釋方式。

截至目前「翻轉玩創意」作品數量最少，參賽者只要發揮創意，運用時事梗、梗圖、IG濾鏡或手做作品等，透過手機翻拍，並符合社工主題概念，就能一指輕鬆拿獎金。

社會局表示，此次競賽為特別企劃互動性獎金，作品得獎者與被拍攝者都有獎金。第一名獎金2萬元、被拍攝者獎金5,000元；第二名獎金1萬元、被拍攝者獎金2,500元；第三名獎金新台幣6,000元、被拍攝者獎金1,500元。

社會局強調，「社獵」攝影徵選競賽總獎金高達18萬元，主辦單位初審後，將聘請專家學者組成評選委員會，社會局臉書「社會有愛 溫暖台中」將不定期公布最新消息，示範攝影心法。攝影競賽於6月10日截止收件，採線上報名、收件，詳情可至網站查詢。

(中時 )