Good news for AD and the Lakers: Davis avoided a more serious injury. He has a chance to play in Game 5 in Phoenix, but status is very much in question. https://t.co/CGwAHZDDL1 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2021

就在外界看衰湖人「一眉哥」安東尼戴維斯恐怕將因腹股溝左側拉傷，接下來季後賽首輪都沒法上場，《The Athletic》權威記者查拉尼亞卻在31日搶先爆料，強調一眉哥的傷勢不如想像中那麼嚴重，甚至有可能趕上6月2日在鳳凰城進行的G5。

「根據消息來源，安東尼戴維斯將因腹股溝拉傷列在每日觀察名單當中，」查拉尼亞發推表示，「但對戴維斯與湖人的好消息是，戴維斯避免出現更嚴重的傷勢，他有機會在鳳凰城進行的G5上場，但他現在的狀態充滿很大的變數。」

不過湖人已經提前做好安東尼戴維斯G5不打的心理準備，湖人總教練佛格強調，假如一眉哥下場比賽不打，詹姆斯必須承擔更多責任，詹皇也信心滿滿表示，「肩膀被打造出來是有原因的，假如要我在上面加更多東西，那就來吧！」

「無論最後勝敗結果如何，我都已經準備迎接這次的挑戰，」詹姆斯說，「我們等著瞧吧！」不過詹皇也曾因為腹股溝受傷缺席很長時間，眼見安東尼戴維斯也出現類似傷勢，讓詹皇不禁表示，「腹股溝受傷後，我的感覺就不一樣了，我花了很多努力才恢復狀態。」

(中時 )