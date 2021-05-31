行政院進行疫情紓困，對有國小以下孩童或國、高中特教學生的家庭，規畫發放每名孩童1萬元家庭防疫補貼。教育部今天表示，6月15日起開始發放，將透過民眾生活上習慣及便利使用的全國繳費網或ATM等方式，讓孩童的監護人簡便快速的領取這項補貼。

根據統計，可以領取家庭防疫補貼的約218萬人。教育部表示，為加速讓民眾能夠立即領到這項補助，同時避免在防疫期間造成群聚的情形，目前規畫由中央政府統一來作業，將透過民眾生活上習慣及便利使用的全國繳費網或ATM等方式來發放。

教育部說，監護人只要有孩童的健保卡及自己的提款卡(銀行帳號)，可不用出門，透過全

國繳費網領取，或到實體 ATM 領取。

根據網路上流傳的「行政院院長會議文件」，孩童家庭防疫補貼的領取方式是：一、有開通全國繳費網帳號者→輸入帳密→選擇孩童家庭防疫補貼→輸入孩童健保卡號→將孩童家庭防疫補貼1萬元存入指定戶頭（監護人只要一人領取，另一位就不能再領）

二、到ATM操作→插入監護人提款卡及輸入密碼→選擇孩童家庭防疫補貼→輸入孩童健保卡號→領現金或存入戶頭（監護人只要一人領取，另一位就不能再領)。

教育部說，孩童家庭防疫補貼是一項全新的措施，因屬全新的方案且新增補貼對象人數眾多，基於籌畫時間及分流需要之考量，自6月15日起始啟動，讓民眾領取；至於如有實體臨櫃作業需要部分，將於疫情趨緩後提供。相關細緻規劃，會再整體公布。

(中時 )