端午返鄉恐成疫情爆發破口，台灣高鐵公司出面喊話，表示端午疏運期間（6／11-6／15，共計5天）少數尖峰時段乘載率超過兩成之車次部分旅客，需要換搭其他車次列車，高鐵公司將積極透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與受影響旅客聯繫／協調，協助其重新規劃行程，進行退／換車票作業，並免收退票手續費

積極配合政府防疫措施，為減少民眾於端午節連續假期非必要之跨區域移動、造成群聚感染風險，高鐵公司將依照中央流行疫情指揮中心及交通部指示，於端午疏運期間落實梅花座，平均座位利用率以兩成為原則。

台灣高鐵公司強調，將遵照端午疏運期間各車次平均座位利用率以兩成為原則之相關指引，故於車票售出後調整部分旅客搭車車次，實為全國共同防疫所採取之必要措施，敬請旅客配合於收到簡訊或電子郵件通知後立即回覆，將由高鐵服務人員進行後續行程調整之相關作業。此外，疏運期間仍將繼續行程的旅客，上車後如發現座位過於擁擠，也可通知列車長視現場狀況妥適調整座位，讓旅客乘車更安心。

為加強落實防疫措施，高鐵全線各車站將自明（7）日起，全面暫停販售高鐵便當，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵公司提醒旅客，疫情期間購票已領取實體高鐵車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，自衛生福利部疾病管制署宣布日起，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，一併免收去回程退票手續費。

(中時 )