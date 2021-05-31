許多人覺得離開學校後，就很難再認識新的朋友，職場上往往是「上班好同事、下班不認識」，但也有些人依然可以和同事發展出友誼，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，白羊座、獅子座、天秤座、射手座、巨蟹座在職場上人緣最好，同事們都非常喜歡他，甚至會找他們講心事，成為真心的朋友。

▍第五名：白羊座

白羊座很喜歡交朋友，來到新的職場也可以很迅速和同事們混熟，他們的興趣很廣泛，無論別人在聊什麼，他都能聊上幾句話，而且他們的態度很誠懇、大方，容易讓人接納，誇獎別人時說的話很中肯，不會在背後說人閒話，所以他們在職場往往擁有很多好朋友。

▍第四名：獅子座

獅子座在職場上比較沒有野心，他們工作很盡責，會把自己分內的事情做好，不過不會特別想到升職加薪的事情，更不可能為了爭取利益而鬥心機害人，所以同事們都覺得他沒什麼威脅性，甚至會跟他傾訴心事，也因此讓獅子座在職場上交到很多真心好友。

▍第三名：天秤座

天秤座工作時很勤勞，也不太會和同事計較，付出比較多也沒關係，他們常常提早到公司，如果打掃了自己的位子，也會順手幫同事的座位都打掃乾淨。他們特別熱心，喜歡幫助別人，在職場上的人緣很好，獲得眾人的喜愛。

▍第二名：射手座

射手座是公司的開心果，他們很會紓緩辦公室的氣氛，一句話就能讓同事們哈哈大笑，而且他們脾氣很好，開得起玩笑，無論怎麼調侃他都不太會生氣，這樣好相處的人當然在辦公室能擁有好人緣。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座的脾氣很好，又很熱心，同事有困難都很願意幫忙，如果有人家裡有急事需要早退，都會想到要找巨蟹座幫忙，因為他們會欣然同意，完全不會露出不爽或不耐煩的神情，這樣的好同事當然能夠受到大家的喜愛。

(中時新聞網)