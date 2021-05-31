高雄市港都警察之友會為了照護員警健康，總共募款387.60萬元，捐贈作為高雄員警健檢增額補助用途，其中，隆大董事長陳武聰一口氣，就豪氣捐了300萬元，熱心公益跑前鋒。

高雄市港都警察之友會理事長、南六董事長黃清山，近日函文隆大營建公司指出，高雄市港都警察之友會總共收到387.60萬元捐款，並已匯入高雄銀行公庫部保管金專戶，指定贊助110年度員警健檢增額補助用途使用。

其中，隆大營建一家公司的捐款總額達300萬元，整體捐款的比例達77.39％，高雄市港都警察之友會的企業會員指出，隆大董事長陳武聰雖然不是該會成員，但，他的熱心公益，令人感佩。

該會發動捐款，主要是鑑於不久之前，有位員警為了追捕嫌犯時，途中心臟衰竭不幸死亡，而政府公部門編列員警健檢預算不足，因而發動捐款，照護員警健康。

高雄市港都警察之友會與大高雄警察之友會，是目前高雄警友會的兩大主流，也是企業與政府部門的重要橋樑，都是在監察院長陳菊，擔任高雄市長時，由民間企業發動成立。

高雄市港都警察之友會的涵蓋範圍有高雄市警局的10個分局，在黃清山出任第一任理事長之後，目前仍由南六董事長黃清山續任。

(工商 )