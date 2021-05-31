台灣高鐵公司衡酌旅客端午返鄉需求，並落實防疫措施，經審慎評估後決定調整端午節假期疏運（6／11~6／15，共計5天）期間開行班次，由原832班次調至464班次；同時，配合三級警戒延長及相關疏運規劃，自6／9起將維持現行全車對號座措施，直至6／15日端午疏運結束止。

為此，高鐵公司除將主動通知被取消車次之旅客並協助退／換票外，疏運期間各車次原自由座車廂亦將改為對號座銷售，自6／2（三）凌晨零時起開放預購，敬請仍有乘車需求的旅客提早訂位購票。

高鐵公司刻正持續觀察疫情變化，配合政府防疫政策，規劃6／15後之各項營運服務措施，預計於端午節假期前儘速對外公布。

台灣高鐵特別提醒旅客，端午疏運班次調整後，每小時基本仍維持至少南下、北上各2班次的旅運服務，分別為一班直達列車（包含部份增停台南站之車次）以及一班停靠沿途各站之列車；各疏運尖峰時段每小時更仍提供6至7班次以上的旅運服務，以充分滿足旅客返鄉之需求，並落實防疫措施。

高鐵公司指出，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，6／1（二）晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）與站內售票通路（售票窗口、自動售票機）亦將暫停端午節假期疏運（6／11~6／15）之票務作業，但仍可進行其他時間之各項票務服務，敬請旅客特別留意；此外，針對付款期限至6／1晚間24時為止之已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至6／2，以保障旅客權益不受影響。

因應端午疏運期間取消部分車次，高鐵公司將針對購買被取消車次車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並將依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次。此外，高鐵公司也將積極透過T Express手機App簡訊推播、企業網站以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整，敬請旅客留意相關訊息。

全國實施三級警戒期間，旅客購票後已領取實體高鐵車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，自衛生福利部疾病管制署宣布日起，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費；另針對使用定期／回數票之旅客，受到延長全車對號座措施影響，若車票效期展延後，已無使用需求者，高鐵公司現正研議相關退票辦法，預計近期公告實施。

(中時 )