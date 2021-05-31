疫情嚴峻加重醫院收治負擔，遠傳電信啟動與亞東紀念醫院的通訊診療門診服務，透過遠傳開發的遠距診療平台與院內系統的整合，只要下載「遠傳Health健康＋遠距診療App」，即可一站式進行自助掛號、候診叫號及視訊看診，在兼顧一般民眾急、慢性病患的就醫需求之下，降低不必要的出入醫院頻率與染疫風險。

「遠傳Health健康＋遠距診療App」提供民眾註冊、預約掛號，醫師透過診間行動裝置於雲端虛擬門診叫號、看診，提升線上門診看診效率與方便性。不同於由護理師電話叫號、LINE視訊看診的簡易模式，這套整合平台則取代了所有人工流程，並完善通訊診療影像病歷機制，透過這個完整的系統，未來民眾將可享有更便利更高品質的醫療服務。

亞東醫院通訊診療門診收費比照一般門診標準，同樣納入健保給付。包括回診看報告、慢性病患者、需要追蹤治療者，都能藉由通訊診療門診的服務，取得醫師專業診斷、開立處方箋、判讀檢驗報告，病患不至於因為防疫不敢出門而中斷了醫療與用藥，或自行做了錯誤的判斷造成延誤就醫，讓常規醫療可以正常運作。

亞東醫院自今年5月22日推出遠距醫療門診服務，包括心臟內科、家醫科、新陳代謝科、小兒科、泌尿科、肝膽腸胃科、放射腫瘤科、神經內科、精神科、婦產科、一般外科、骨科、小皃外科、神經外科、腎臟科、過敏免疫風溼科、眼科，共計17個專科別均開設通訊門診。民眾掛號反應熱烈，已超過570人掛號，且呈現快速成長，一周的門診量達101診次，顯示疫情當前，民眾仍有醫療需求。

遠傳本周導入的遠距診療平台，透過科技及流程簡化，可節省通訊診療門診在預約掛號、視訊作業溝通、連線安排等所需的大量人力，讓通訊診療的量能可支持大規模門診服務，醫師端除了與病患進行線上互動外，從門診掛號到相關病歷系統採自動接軌，並支援看診時的影像病歷。

遠傳將遠距診療時病患與醫護人員的實際需求視為流程優化的首要關鍵，在系統串接上更細緻、服務制度設計上更細心。遠傳期盼能將這套以照顧病患為導向的解決方案擴及至更多醫療院所，偕同醫療人員共同抗疫、照顧大眾健康。

(中時 )