台灣旅外女子選手再傳捷報！繼徐薇淩上周勇奪 LPGA 純絲錦標賽冠軍，李旻也在今天結束的LPGA次巡 Symetra Tour 的 Mission 渡假村錦標賽（MISSION INNRESORT AND CLUB CHAMPIONSHIP），以低於標準8桿的211總桿拿下個人第3座美次巡冠軍，這也是她職業生涯第8場勝利。

第二回合是李旻的致勝關鍵，狂抓1鷹7鳥（吞下1柏忌），排名竄升至第一。她說整體狀況很不錯，加上推桿得心應手，所以成績也漂亮。周日決賽，李旻穩扎穩打，第一洞就抓鳥，前9洞進帳1桿。轉場後，第12洞再下一城，領先第二名2桿。只是前一天抓下老鷹的第17洞不小心吞下柏忌，李旻開始有點緊張，還好最後一洞守住，以保帕結束比賽，同時收下冠軍。

李旻2014年取得次巡賽參賽資格，該年度拿下1個冠軍，7場名列前10，不僅獲得最佳新人頭銜，而且是年度獎金排名第5，取得隔年 LPGA 參賽資格。

這幾年李旻的表現不俗，包括去年的歡樂友緣女子公開賽，一共奪得4座台巡冠軍，以及1場中巡賽勝利。同時2019和今年，各又獲得1場美次巡的冠軍，職業生涯8個冠軍。

今年LPGA的參賽順序（Priority），李旻原本在第14 類（categories），但上周重新調整（reshu,e）之後，李旻靠著純絲錦標賽並列第31獲得的積分，列名第13類，排序也由原先的 166上升至第155，以一場144個參賽名額來看，LPGA 接下來的比賽，應該大部份都能參賽。

回想美巡這幾年，李旻說打得有點跌跌撞撞，起伏不小，去年因為疫情留在台灣，剛好審視自己不足的地方，然後全力補強。今年剛到美國的時候，狀況其實還不錯，但就是打不出實力，還好她沒有氣餒，終於也獲得進展，美巡賽事的排序提升，次巡又拿下冠軍，可說是雙喜臨門。

這場比賽除了李旻奪冠外，錢珮芸表現也不錯，最後一回合進帳2桿，以-5 的成績並列第 5。日巡方面，渡假區信託賽，台灣旅日好手盧曉晴四個回合結束以286（-2）桿，並列第 15 名。

女子職業高球五大賽之一的美國公開賽（U.S. Women's Open）這個禮拜開打，台灣選手包括職業的徐薇淩、程思嘉，業餘的洪若華、曾彩晴，都獲得參賽資格。TLPGA 理事長劉依貞祝福選手們有最好的運氣，最佳的表現，女子台巡也將在贊助商的支持下，積極籌辦賽事並栽培更多幼苗，也期待她們將來都能茁壯，在國際舞台為台灣爭光。

(中時 )