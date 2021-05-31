彰化縣今日公布足跡，全都集中在彰工、彰師大周邊超商。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

日前確診的65歲男子，發燒染疫後竟還全台趴趴走，一台車凸全台灣，目前收治在台東縣的醫院，昨天終於吐實，去北部遊玩時曾到阿公店消費，因而染疫。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣今天新增10例，9例都是居家隔離中發病，水果商傳播鏈累計確診已經破百。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

因為前往台中聚餐而社交群聚，返回彰化後家庭群聚，昨已有4人確診，今天又新增3人在居家隔離中發病確診。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

一名30幾歲男子因為與北屯家族群聚中的確診成員同一個辦公室上班，因而遭傳染確診。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美31日宣布新增10例本土案例，今年全縣累計154例；其中4例來自水果商傳播鏈，另5例均為居家隔離中的接觸者發病，並新增1名遭北屯家族群聚傳染的確診者。值得一提是，28日公布的在台東縣確診的65歲男子，原先感染源不明，終於對疫調人員吐實，曾於月中到北部阿公店消費。

王惠美除強調防疫期間，呼籲民眾遵守傳統市場購物指南、落實單一出入口防疫，也呼籲企業趕緊做好分艙分流、異地辦公等人力調配，控管傳染風險，避免若有員工篩檢陽性確診，恐將全部被隔離；同時也公布最新的疫調足跡，全集中在彰師大、和彰師大附工周邊的超商。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，全縣居家隔離中人數下降至588人、已完成篩檢11298人，陽性率1.36％。除了1名30幾歲男子，被台中北屯家族群聚在職場辦公室傳染，其餘9人皆是被匡列的接觸者、居家隔離中發病，疫情多數在掌控之中。

其中28日公布確診的案7315、65歲退休男子，原先居住在桃園市，老家在二水鄉、母親住在二水長照機構，從五金業退休後喜歡遊山玩水，21日就有發燒症狀，但熱愛旅遊的他「一台車凸歸台灣」，即便身體不適，25日晚間仍投宿北港朝天宮旁住宿，26日一早步行情去拜拜、採買肉餅等伴手禮後四處旅行，足跡遍布南投塔塔加、嘉義、台南玉井、高雄、屏東。

這名老翁直到27日出現寒顫、嗜睡症狀，才在台東的醫院就醫、採檢後確診，目前於台東縣的醫院治療。而先前疫調一直無法確認感染源，昨天他才終於吐實，5月12日至18日曾獨自在北部旅遊，中間也曾在北部阿公店消費，因而染疫。

另外，昨日公布1名確診的30幾歲男子，會陪父親搭計程車前往台中榮總就醫看診，目前疫調無法掌握回程搭乘的計程車，彰化縣衛生局除透過台中市衛生局，也呼籲排班司機相互提醒，若在該時段曾經載父子返回彰化，務必自主健康管理，若有症狀立即通報隔離採檢。

目前彰化縣水果商傳播鏈累計傳染人數已達102人，由於彰化疫調採有1人接觸者就全家採檢、1人確診全家居家隔離，觀察也顯示家族群聚傳播確診高達8成以上。

(中時 )