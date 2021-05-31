藝人元元因亮麗甜美的外型、火辣身材，受到許多網友的喜愛，目前IG擁有92萬人追蹤，經常與粉絲朋友分享生活日常，今（31日）在個人IG放一段抖音影片，跳一段手指舞，影片上傳4小時，目前已吸引6萬人點閱觀看，引起許多網友關注討論。

元元今（31日）放上17秒的短片，向粉絲們說早安，並詢問大家：「影片10分，給我幾分？」穿著一件白色小可愛上衣、露出小蠻腰，跳手指舞模樣相當可愛與性感，一雙迷人的電眼、白皙皮膚，受到許多粉絲的喜愛。

元元昨（30日）在個人IG分享提到：「今天睡一整天，起來精神超好，就開始打掃，決定開始每天認真運動，認真練吉他。」她表示，最近正在學新的歌曲，有目標生活就不會感到無聊。元元前一段時間，將自己的瀏海修短，年輕少女的模樣，相當青澀可愛，提到自己曾經想雷射眼睛，但因為自己害怕不敢，而暫時先不要雷射眼睛。

許多網友在底下留言表示喜歡：「好可愛！越來越會跳」、「請你同步更新抖音」、「表情超到位的哈哈」、「一百萬分的努力」、「給10萬分可以嗎 因為好好看」、「滿分不能再多了」、「10分，元元拍起來好可愛呦~」、「天啊我直接醉倒 100分」、「跟部長說的一樣 超過一百分」、「元元也太可愛吧 !給10分」

(中時新聞網)