國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，為了減少旅客移動，交通部公路總局日前宣布，取消端午期間國道客運享平日優惠價或票價85折等6大措施。

停止6大優惠措施包含：90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；持電子票證搭乘44條台灣好行路線享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；北花線來回票400元優惠票價。

另2項停止措施為，東部國道客運4人同行1人免費優惠（持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元）；東部地區「在地有腳」租賃優惠（持國道客運票證向指定業者租車享租車優惠，持租車憑證回程客運再享票價優惠，租機車者折抵100元，租汽車者折抵200元）。

公路總局表示，研判在公路交通部分，端午連假省道的交通量將較原預估減少2到4成，省道將無易壅塞路段，建議民眾配合第3級疫情警戒相關措施，盡量減少非必要的旅次移動。

公路總局指出，針對仍有搭乘公路（國道）客運需求的旅客，公路總局已督導各客運業者依規定加強防疫措施，包括場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域每小時加強清潔消毒作業1次；車輛除發車前或收班後清潔消毒外，於每班次完成營運後加強清潔消毒作業，並於車輛上配置酒精或消毒液，以維護乘客及工作人員健康安全。

公路總局也呼籲旅客，乘車時務必配合量測體溫、確實戴口罩並維持適當社交距離，進入場站及乘車均需要配合實聯制（掃描QRCode或紙本登錄）、於場站及運具內全程禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，做好自我防護，以降低疫情感染與傳播的機會。（編輯：唐聲揚）1100606

(中央社)