台中市議會國民黨團31日同步按鳴汽車喇叭怒吼「給我疫苗！」強調在室外8人保持社交距離，未違反室外10人以上聚會。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團31日同步按鳴汽車喇叭怒吼「給我疫苗！」譴責中央為攬權，讓疫苗進入的時間不斷流失，民進黨團總召市議員謝明源表示，此時帶頭車聚，恐被檢舉，為防疫做不良示範。藍營市議員在議會廣場六輛車一字排開，八名議員保持社交距離，強調中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至6月14日，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，該場活動未達10人未違法。

謝明源指出，新冠肺炎疫情嚴峻，台中市長盧秀燕呼籲減少群聚，居家2人以上戴口罩，未料，市議會國民黨團部分議員在全國第三級防疫的緊急狀態下，公然在議會廣場舉行車聚，無視防疫規範，令人遺憾。

謝明源說，國民黨團群聚集會是錯誤且有違防疫原則的做法，現階段任何的政治語言與政治動作，無助於加速疫苗的採購與取得，中央與地方政府應齊心防疫，守護國人健康是彼此共同的目標，此時任何的政治口水攻擊都是無謂且不恰當的。

謝明源表示，中央不論是蔡英文總統或衛福部長陳時中，都用盡心力在爭取國際疫苗加快採購，努力讓國產疫苗盡早施打，面對疫情威脅，民眾施打疫苗的意願有越來越高的趨勢，身為政治人物不應刻意挑起無謂的恐慌或恐懼。

台中市議會民進黨團幹事長林德宇說，台灣目前遭遇到的國際採購困境及研發時程壓力，政府一定會窮盡各種方法，讓民眾盡快施打。政治語言無助疫苗的採購與注射。

市議員陳淑華、蕭隆澤、邱素貞表示，防疫措施，尊重各界意見表達，台灣現在最不需要的就是透過撕裂、猜忌、口水獲取政治利益。

陳淑華強調，國民黨台中市議會黨團議員身為民意代表帶頭聚會，非常嚴重的不良示範，萬一造成人民模仿，政府將如何防疫，難道只許國民黨議員放火嗎？萬一發生傳染破口，恐成為疫情的元兇。

謝明源表示，全國疫情升級為三級警戒，國民黨謀取一黨之私的政治利益，非常不可取，呼籲市府衛生局、警察局應主動告發。

(中時 )